【灣區新聞】舊金山去年肺結核患者人數比2022年多超過一半（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

舊金山(三藩市)公共衛生局公佈去年肺結核患者人數,比起2022年多超過一半,市內每十萬人就有超過10人患病。

結核病是一種慢性傳染病,大多數患者都沒有症狀,而初期的症狀是咳嗽和輕微疲倦,假如染病,雖然有有效藥物治療,但假如不及早求醫就有更大生命危險。

在國內自2022年起,患上肺結核的患者數目急速上升,根據2024年的數據,在加州,每十萬人就有5.4人患上肺結核,在舊金山,每十萬人就有10.9人患上肺結核,其中約一半患者是65歲以上的人士。

俗稱肺癆的肺結核,在全美國每十萬人就有三人感染,所以加州和舊金山結核病的機率均高於全國,2024年舊金山的感染數據比2023增加了35%,比2022年更增加了58%。

舊金山公共衛生局的資料顯示,中國出生的患者佔四成,菲律賓出生的佔15%,而美國出生的佔12%。

年齡方面,48%的患者屬65歲以上,45-64歲的患者佔24%,25-44歲的患者佔兩成,而24歲及以下的人佔8%。

舊金山公共衛生局結核病診所醫學主任雷寶春(Janice Louie)說,肺結核分為活動性和潛伏性,第一類比較危險,但第二類就較難發現。

雷寶春說:「活動性結核病可以很致命,病人常會有症狀,結核病會在肺部,並導致住院甚至死亡,潛伏性結核病在體內處於休眠狀態,而且無症狀,大多數人都不知自己患病。」

活動性結核病除了導致肺部充滿病毒、出現有膿液的坑洞,也有咳嗽、發燒、體重減輕、疲倦和胸部疼痛等症狀,活動性的結核病也有傳染性。

舊金山公共衛生局公共事務副主任林偉浩(Victor Lim)表示,即使出生時接種過疫苗,仍有機會患病。

林偉浩說:「我們見到的病例,基本上所有的病患者,無論是小孩或是成年人,都是接種過疫苗的。」

由於疫苗不能保護5歲以上的人士,舊金山衛生局結核病科科長高秀蘭(Susannah Graves)醫生說,任何到高風險地區,例如中國旅遊逗留超過一個月的人士,回美都應進行檢測。

高秀蘭說:「加州公共衛生局有一個衡量不同類型結核病的風險,假如你的檢驗結果呈陰性,你未來仍有機會要再重測,假如你去旅遊和在高風險的地區,逗留長時間,就應該進行檢測。」

醫生表示,假如身體感到不適,特別是有發炎的症狀,就應及早求醫治療,避免住院的風險。

