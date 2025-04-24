【灣區新聞】舊金山去年肺結核患者人數比2022年多超過一半（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

舊金山（三藩市）公共衛生局公佈去年肺結核患者人數，比起2022年多超過一半，市內每十萬人就有超過10人患病。

結核病是一種慢性傳染病，大多數患者都沒有症狀，而初期的症狀是咳嗽和輕微疲倦，假如染病，雖然有有效藥物治療，但假如不及早求醫就有更大生命危險。

在國內自2022年起，患上肺結核的患者數目急速上升，根據2024年的數據，在加州，每十萬人就有5.4人患上肺結核，在舊金山，每十萬人就有10.9人患上肺結核，其中約一半患者是65歲以上的人士。

俗稱肺癆的肺結核，在全美國每十萬人就有三人感染，所以加州和舊金山結核病的機率均高於全國，2024年舊金山的感染數據比2023增加了35%，比2022年更增加了58%。

舊金山公共衛生局的資料顯示，中國出生的患者佔四成，菲律賓出生的佔15%，而美國出生的佔12%。

年齡方面，48%的患者屬65歲以上，45-64歲的患者佔24%，25-44歲的患者佔兩成，而24歲及以下的人佔8%。

舊金山公共衛生局結核病診所醫學主任雷寶春（Janice Louie）說，肺結核分為活動性和潛伏性，第一類比較危險，但第二類就較難發現。

雷寶春說：「活動性結核病可以很致命，病人常會有症狀，結核病會在肺部，並導致住院甚至死亡，潛伏性結核病在體內處於休眠狀態，而且無症狀，大多數人都不知自己患病。」

活動性結核病除了導致肺部充滿病毒、出現有膿液的坑洞，也有咳嗽、發燒、體重減輕、疲倦和胸部疼痛等症狀，活動性的結核病也有傳染性。

舊金山公共衛生局公共事務副主任林偉浩（Victor Lim）表示，即使出生時接種過疫苗，仍有機會患病。

林偉浩說：「我們見到的病例，基本上所有的病患者，無論是小孩或是成年人，都是接種過疫苗的。」

由於疫苗不能保護5歲以上的人士，舊金山衛生局結核病科科長高秀蘭（Susannah Graves）醫生說，任何到高風險地區，例如中國旅遊逗留超過一個月的人士，回美都應進行檢測。

高秀蘭說：「加州公共衛生局有一個衡量不同類型結核病的風險，假如你的檢驗結果呈陰性，你未來仍有機會要再重測，假如你去旅遊和在高風險的地區，逗留長時間，就應該進行檢測。」

醫生表示，假如身體感到不適，特別是有發炎的症狀，就應及早求醫治療，避免住院的風險。

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