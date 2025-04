【KTSF 朱慧琪報導】

伊利諾州資深聯邦參議員Dick Durbin宣佈明年退休。

現年80歲,代表伊利諾州的資深聯邦參議員Durbin,在社交平台X上宣佈明年將退休,在2026年中期選舉時不再尋求連任。

他表示決定很艱難,但也補充說,是時候交棒給其他人。

他是參議院第4位宣布在下一次選舉之前,有計劃退休的民主黨人。

Durbin的請辭,令數個重要職位將重新開放,當中包括參議院司法委員會。

Durbin自1996年以來,一直在參議院任職,並且在過去二十年一直擔任參議院民主黨黨鞭。

