【財經新聞】Tesla季績遜預期 馬斯克稱5月起大減政府效率部工作時間

電動車生產商Tesla季績顯著倒退,行政總裁馬斯克指下月開始將大幅縮減投放於政府效率部的時間,重新專注Tesla業務。

Tesla行政總裁馬斯克自美國總統特朗普年初上任至今全力率領政府效率部精簡華府架構,而同期Tesla股價累跌逾四成,首季業績亦遠遜預期。

馬斯克說:「可能下月開始,即是5月,我分配予政府效率部的時間將大幅減少,每周1至2天時間處理政府事務,投放更多時間在Tesla,成立政府效率部門的主要工作已完成。」

美國近期掀起反馬斯克及Tesla浪潮,馬斯克回應指抗議活動非常有組織,甚至認為部分示威者似乎是收取報酬行事。

特朗普發動全球關稅戰,Tesla承認有極大影響,因旗下汽車使用的鋰電池主要來自中國,但開闢新供應鏈需時,馬斯克在業績會上重申一向主張低關稅立場。「關稅對於公司仍然艱難,尤其當利潤偏低,但我們已本地化供應鏈,在美國、歐洲和中國,令我們相較競爭對手處於較有利位置。」

受生產線升級及汽車交付量減少影響,Tesla上季盈利按年倒退七成,經調整純利跌近四成,經調整每股盈利遜預期。期內收入跌9%,同樣差過預期,電動車銷售收入跌兩成至近140億美元。

