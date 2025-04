【灣區新聞】Concord市議會通過撤銷租管條例 允許某些房東無須「正當理由」驅逐房客（視頻）

【KTSF】

東灣Concord市議會週二投票通過撤銷租金管制條例,允許某些出租單位的房東,無須「正當理由」驅逐房客,並將年度租金最高漲幅提高至5%。

經過加州公寓協會和當地租賃房屋組織四個月的遊說,Concord市議會週二成為灣區第一個修改嚴格租金管制條例的城市。

代表房東租賃的組織表示,嚴格租金管制政策,會使得人們不願意開發新住宅。

租戶團體則表示,取消租金管制,將使Concord租房家庭、老年人和年輕人更難住在這裡。

新法令還將改變「正當理由」驅逐限制,規定擁有兩個或以下獨棟住宅或公寓的業主,無需出示正當理由即可驅逐租戶,包括不支付租金、違反租約的重要條款、犯罪活動,或以造成滋擾的方式佔用空間。

該法令僅適用於1995年2月1日之前建造的兩個或以上單元的多戶型出租住宅、獨棟住宅、公寓和出租的附屬單位,不受新法令影響,新法令將於5月22日左右生效。

