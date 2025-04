【加州新聞】加州取代日本 成全球第四大經濟體

【KTSF】

加州州長紐森週四宣布,加州已取代日本,成為全球第四大的經濟體。

根據國際貨幣基金會(IMF)週三公布的2024年的全球經濟前景數據,以及聯邦經濟分析局提供的數據,加州的國民生產總值達4.1萬億,超越日本的4.02億,成為全球第四大經濟體,排前三位分別是美國、中國和德國。

根據數據,加州的經濟增長較全球首三大經濟體更高,2024年,加州錄得6%經濟增長,較美國的5.3%,中國的2.6%,以及德國的2.9%更高。

而過去4年,加州都出現強勁的經濟增長,在2021至2024年度的平均增長率達7.5%。

不過,根據初步數據,印度2026年的經濟增長有可能超越加州。

加州在人口上升和旅客破紀錄的消費吹谷下,在批發商業牌照、申請企業融資、製造業、高科技領域和農業發展,都在全美處於領先位置。

加州也推動全國的經濟發展,向聯邦政府上繳的稅款,較從聯邦政府所得的撥款高出830億元。

加州也是全美主要農產供應州,也是製造業的重鎮,州內共有3.6萬間製造公司,僱用110萬加州民眾,產品遍及航天、電腦、電子設備,以至零排放汽車。

紐森為保護加州的經濟,早前在聯邦法院興訟,控告特朗普政府實施的關稅政策,指稱關稅政策損害加州居民和和商業,如果持續下去,估計會令美國經濟每年損失一千億元。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。