【灣區新聞】5月是亞太裔傳統月 舊金山整個月都有活動慶祝

【KTSF 黃恩光報導】

下星期四就踏入5月，是亞太裔傳統月，舊金山（三藩市）是全國唯一一個城市，整整一個月慶祝亞太裔傳統與文化，今年的主題是什麼？

週四早上在舊金山市府大樓舉行亞太裔傳統月的揭幕活動，市長羅偉表揚四個歷史悠久的亞太裔非牟利組織多年來的貢獻，其中包括中華文化中心。

另外，今年大會首次設立獎項，表揚年輕人的貢獻，得獎者有初中生和高中生，這名9年級學生，在提高反仇亞意識方面不遺餘力。

<羅偉說：「Titus，你在這裡，你做得很好，你的勇氣和聲音正在改變這個城市，我們以你為榮，謝謝你，你為什麼不在學校裡，沒有問題，我會幫你寫請假紙。」

今年是舊金山第20年慶祝亞太傳統月，1979年時任美國總統卡特宣布當年5月4日為亞太裔傳統週，1992年時任總統老布殊，將每年5月定為亞太傳統月，將原本只有一個星期的亞太傳統週，延長至一個月。

舊金山亞太裔傳統月主席鄭可欣宣布今年的主題：「現在是時候，去吸引年輕專業人士和年輕人更投入社區，現在是時候在慶祝之中，強調年輕一代是如何重要。」

舊金山亞太裔傳統月有超過100項慶祝活動，遍布市內各個社區，圖書館也會舉行多場活動，詳情可瀏覽：https://apasf.org/

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