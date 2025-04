【灣區新聞】5月是亞太裔傳統月 舊金山整個月都有活動慶祝

【KTSF 黃恩光報導】

下星期四就踏入5月,是亞太裔傳統月,舊金山(三藩市)是全國唯一一個城市,整整一個月慶祝亞太裔傳統與文化,今年的主題是什麼?

週四早上在舊金山市府大樓舉行亞太裔傳統月的揭幕活動,市長羅偉表揚四個歷史悠久的亞太裔非牟利組織多年來的貢獻,其中包括中華文化中心。

另外,今年大會首次設立獎項,表揚年輕人的貢獻,得獎者有初中生和高中生,這名9年級學生,在提高反仇亞意識方面不遺餘力。

<羅偉說:「Titus,你在這裡,你做得很好,你的勇氣和聲音正在改變這個城市,我們以你為榮,謝謝你,你為什麼不在學校裡,沒有問題,我會幫你寫請假紙。」

今年是舊金山第20年慶祝亞太傳統月,1979年時任美國總統卡特宣布當年5月4日為亞太裔傳統週,1992年時任總統老布殊,將每年5月定為亞太傳統月,將原本只有一個星期的亞太傳統週,延長至一個月。

舊金山亞太裔傳統月主席鄭可欣宣布今年的主題:「現在是時候,去吸引年輕專業人士和年輕人更投入社區,現在是時候在慶祝之中,強調年輕一代是如何重要。」

舊金山亞太裔傳統月有超過100項慶祝活動,遍布市內各個社區,圖書館也會舉行多場活動,詳情可瀏覽:https://apasf.org/

