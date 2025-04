【國際新聞】美媒指白宮擬減對華關稅一半

【有線新聞】

美國傳媒引述白宮消息,對華關稅或調低至50%至65%,以緩和與中國緊張關係。總統特朗普指,會跟中國達成公平的貿易協議,美國財長貝森特承認,美中關稅或需要降低,才能展開貿易談判。

華爾街日報引述白宮高級官員指,特朗普政府正考慮將對華關稅,由目前145%削減超過一半,到大約50%至65%。

消息人士指總統特朗普未有最終決定,華府正考慮幾個不同方案,包括眾議院中美戰略競爭委員會提出過的分級方案,對國家安全不構成威脅的商品,可能徵收35%關稅,但若被視為對美國利益有戰略意義的物品,就徵收至少100%,在五年內分階段徵收。

路透社亦引述消息人士指,華府任何決定都要視乎與中方談判進展,不會作出單方面行動。美國總統特朗普早前指,不會在關稅談判上對中國持強硬態度,相信若達成協議,將大幅下降中國關稅稅率,但不會降至零。

財長貝森特亦稱,如果美中雙方互相降低關稅,他不會感到驚訝,美中關係需要緩和,貿易談判才可有進展,現在雙方都在等待對話。

在北京,中國外交部重申關稅戰、貿易戰沒有贏家,脫鈎斷鏈只會孤立自己。

對於美國發動的關稅戰,中方不願打,也不怕打,打的話奉陪到底,談的話大門敞開。

