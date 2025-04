【KTSF 吳倩妤報導】

總統特朗普表示,在與中國的貿易協議談判中,不會對北京採取強硬態度。

特朗普向記者表示,華府會表現得非常友善,相信中方亦一樣。

特朗普說:「我不會說不,我不會提新冠疫情,我不會對習近平主席說,我要對您採取強硬態度,不,不,我們會非常友好,他們也會非常友好,大家要拭目以待,但最終中國要與美國達成協議,否則他們無法在美國做生意。」

特朗普又指,他在第二個任期,累計向中國進口貨品徵收145%關稅,但相信雙方可達成協議,稅率將會大幅下降,不過不會減到零。

