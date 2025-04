【KTSF 周正鈞報導】

國務卿魯比奧啟動第一階段的國務院大規模重組計劃。

魯比奧週二在社交媒體上宣佈啟動大規模重組國務院計劃的第一階段,當中包括關閉全美132個國內辦公室在首都華盛頓削減約700個職位,關閉專門處理戰爭罪行,與全球衝突的部門等。

魯比奧表示,此舉是為了讓國務院的架構更加配合當前政府的施政方向與優先事項。

國務院一名高層官員補充說,這波調整不會導致立即裁員,但部分職位在未來可能會被削減。

外界預計今次的結構重組,將對美國外交政策的運作方式產生深遠影響。

