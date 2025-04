【KTSF 周正鈞報導】

平價網購平台TEMU與SHEIN表示,將從4月25日起加價,原因是受關稅措施影響。

總統特朗普近期對中國商品加徵新一輪關稅,中國作為美國最大服飾進口國,新政策勢必推高衣物價格,TEMU與SHEIN指,從4月25日起會加價。

根據貿易政策專家與經濟學者分析,這些中國電商平台的商品,大多來自中國工廠,關稅一旦生效,製造與進口成本上升,最終都是轉嫁給消費者。

去年,這兩間公司在各社交平台大灑金錢賣廣告,是最大的廣告商之一,但數據顯示,這兩間公司近期大幅削減廣告開支,這對例如Facebook、Instagram、Snap、X及TikTok等社交媒體可能會造成影響。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。