【灣區新聞】舊金山聯合校區赤字由一億多降至千萬 校區總監表明不裁減教師（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

舊金山(三藩市)聯合校區總監Maria Su週一公布校區的最新預算,預計2025至2026年度的赤字,將由一億多元降至一千萬元以內,Su表明不會裁減學校教師,但會裁減超過200個,校區總辦公室的行政職位。

根據舊金山聯合校區早前發布的數據,校區在2025-2026年度面臨一億一千三百萬的赤字,假如未能在6月30日前完全平衡預算,校區將會由加州教育局接管。

在週一的記者會上,Su表示,要減少赤字,校區必須削減人手。

Su說:「我們必須在總辦公室和學校進行大規模裁員,這些決定是以學生的福祉為中心。」

校區先前進行了一輪裁員,波及的是校內輔導員和特殊教育教師職位,Su週二再次宣布校區需在秋季前裁減205個行政人員,才能確保有足夠資金為校區內每間學校保留至少一個持教育證書的老師。

Su也強調,平衡預算的同時不會裁減老師,務求將對學生的影響減到最低。

Su說:「我們正採取一個仔細衡量、多角度的政策,我們會小心平衡預算,同時盡所有能力減少對學生和員工的影響,我們不會裁減老師。」

至於校區總部,Su宣佈將會裁減約100人,另外有30人參加校區的提早退休計劃,他們退休後,職位會被削減,剩下的75個是現時校區的空缺,這些職位將不會被填補。

校區表示,削減總部的人手,每年能節省約三千四百萬元。

除了重整人手外,為了避免預算一再出現混亂,並確保能準時發薪,校區會改用州內超過六成校區都使用的Frontline財政系統處理出糧、員工利益、退休金等事宜。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。