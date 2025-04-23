【灣區新聞】舊金山市府延遲要求員工恢復一週四天到辦公室上班（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

舊金山（三藩市）市長羅偉先前宣布，所有市府員工必須在4月28日，即是下星期一，恢復四天返回辦公室工作，但與工會協商後，決定延遲至8月18日實行。

The San Francisco Standard的報導指出，羅偉與兩個代表市府員工的工會週一達成協議，延遲四個月至8月18日才實施實體上班的安排，到時員工必須一個星期四天返回辦公室工作，保留一天遙距工作。

至於辦公室空間有限的部門，在制定員工實體上班方面有更大自由度，而有特殊需要的市府員工，也可以要求更有彈性的遙距上班時間。

羅偉先前表示，要求市府職員實體上班，能提高經濟效益、加強團體精神，以及刺激市內小商業的生意。

但工會則表示，市府由宣布新規定至實施限期時間過短，讓員工難以適應，而延遲執行可以讓員工較容易適應和過渡，現時約24,000名市府員工，也即是約七成員工，包括醫療、公共安全等重要範疇的公務員，已經全面實體上班。

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