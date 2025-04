【有線新聞】

已故教宗方濟各的靈柩移送聖伯多祿大教堂,供公眾瞻仰三天,葬禮周六在聖伯多祿廣場舉行,方濟各的遺體將在羅馬聖母大殿安葬。

移靈儀式前,總司庫法雷爾樞機帶領眾人為教宗方濟各祈禱,並唱頌聖詩。

方濟各的棺木移離聖瑪爾大之家的小聖堂,大批信眾在聖伯多祿廣場守候,送別方濟各。

靈柩移送至聖伯多祿大教堂,法雷爾樞機主持聖道禮儀,向靈柩灑聖水,還有獻香,一眾樞機、主教等上前致敬。

儀式完結後,等候多時的信眾步入教堂向教宗作最後致敬,公眾瞻仰為期三天。

葬禮周六早上10時,即本港時間下午4時在聖伯多祿廣場舉行,預計多達25萬人參加,包括美國總統特朗普等多國領袖將會出席。葬禮結束後,靈柩會移送至羅馬的聖母大殿安葬,為期九日的紀念彌撒隨即開始。

