【灣區新聞】報告指奧克蘭試行的「基本收入計畫」有成效（視頻）

東灣奧克蘭(屋崙)試行的「基本收入計畫」有了最新成效,根據一份研究報告顯示,這項為期18個月,總金額670萬美元的無條件現金補助計畫,不但有助提升就業率,穩定住房,甚至改善健康與家庭生活。

根據社服機構 UpTogether的研究,受補助者的就業率,從原本的15%上升到26%,有44%參與計畫的人表示,自己變得比較不容易陷入無家可歸的困境。

這項由奧克蘭前市長Libby Schaaf所主導發起的計畫,共選出600名符合資格的低收入居民,市府每月向每人發放500美元補助金,沒有任何使用限制,為期一年半,參與者需為有18歲以下孩童的家庭,年收入門檻則依家庭人數而定,例如三口之家需低於6萬1650美元,七口之家則低於8萬4950美元。

該計畫的資金則來自慈善機構「藍色子午線夥伴」,當中超過八成資金直接發放給市民。

而類似的計畫在洛杉磯也已展開試辦,提供3200個家庭,每月1000美元。

結果顯示,參與者的就業率與住房穩定性皆有所提升,而從灣區乃至全美,已有超過150個試點計畫,分布於至少27個州。

然而研究同時也指出,儘管短期成果明顯,但長期影響仍待觀察,像是在德州與伊利諾州的試點中,參與者雖有更多資金彈性,來應付基本開銷,但淨資產與身心健康狀況並未顯著改善。

前市長Schaaf強調,給人錢不是讓他們不工作,而是讓他們發揮潛力,她也呼籲社會各界持續支持這類型的創新社會實驗,幫助家庭從疫情後復原、重建生活。

