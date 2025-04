【全國新聞】國防部長被揭加入第二個聊天群組討論空襲行動 否認洩軍事機密

【KTSF 張麗月報導】

對於國防部長海格塞斯再次捲入第二個聊天群組,討論美國空襲也門胡提武裝的醜聞,海格塞斯否認洩漏軍事機密資料,而白宮也否認國防部出現人事變動。

有消息指,國防部出現震盪,因為最新報導說,國防部長海格塞斯被篤爆,參與第二個Signal聊天群組,討論美國空襲也門胡提武裝的軍事行動。

這次加入群組討論的,包括海格塞斯的妻子、弟弟和律師,而他們是不應該參與討論涉及國家軍事行動的資訊。

消息透露,這個聊天群組是海格塞斯接受國會參議院提名確認聽證期間,透過手機設立。

反觀3月時第一次聊天群組討論美國空襲胡提武裝行動的參與者,都是部長級的官員,當時《Atlantic雜誌》的主編,被錯誤加入群組,因而揭發這宗醜聞。

國防部發言人表示,在這些Signal聊天群組中,並沒有洩漏任何機密資料,總統特朗普也繼續力挺海格塞斯。

對於第二個聊天群組外洩事件,國防部已經展開調查,有多名高級官員已被開除,包括副國防部長Colin Carroll的幕僚長、高級顧問Dan Caldwell,以及副幕僚長Darin Selnick,這三名官員發表聯合聲明,否認有關洩漏消息的指控。

海格塞斯就極力維護自己,堅決否認做錯事,他又指洩密者就是被趕出大樓的人,他們的動機就是要破壞總統特朗普的施政議程。

海格塞斯說:「此刻哪些洩密者就是被趕出大樓的人,他們正嘗試洩漏和破壞總統的施政議程,和我們正在做的事,這很不幸。」

白宮也否認特朗普政府正在物色人選接替海格塞斯的職位,指有關的報導完全是假新聞。

