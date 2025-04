【KTSF 張擎鳳報導】

特朗普政府週二宣布一項新計劃,全美的食品供應鏈中將不再使用人工食用色素。

特朗普政府表示會採取行動,禁止生產商在食物和飲品中使用人工食用色素,因為人工色素大多含有石油等致癌物質,對消費者的健康構成威脅。

聯邦衛生部長表示,國内的生產商在其他國家出售的產品,並不包含人工食用色素,因此生產商是可以不在產品中使用這種致癌物質。

早前拜登政府已經禁止國内的食品和飲品生產商,使用3號紅色人造食用色素,現在特朗普政府將禁令範圍擴大,包含所有人工食用色素。

