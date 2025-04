【全國新聞】被司法部指控非法配發鴉片類藥物 Walgreens同意付3億和解

【KTSF 周正鈞報導】

聯邦司法部指控Walgreens藥房非法地配發了數百萬筆鴉片類藥物,與其他受管制藥物案件,Walgreens同意支付3億元和解金。

路透社指,根據協議條款,3億和解金將分六年支付,並每年附加4%的利息。

聯邦司法部指出,若Walgreens於2032財政年度前出售、合併或轉讓,則須額外支付5,000萬元。

Walgreens發言人就指,強烈不同意政府的法律立論,並不承認有任何法律責任,指其藥劑師是敬業的醫療專業人員,協助對抗類鴉片藥物的濫用與誤用問題。

Walgreens向監管機構提交的文件中表示,預期未來將不會再面臨重大鴉片類藥物相關案件。

政府於今年1月提起訴訟,指控Walgreens忽視了處方藥單是違法的警號,仍繼續配藥,違反《受管制物質法》。

同時,政府也指控Walgreens違反《虛假申報法》,因為該公司就這些處方向聯邦健保計劃申請報銷藥費。

近年來與各州及地方政府和解的藥品製造商、分銷商、連鎖藥局等企業,總共已同意支付約500億元用作解決,企業助長美國鴉片類藥物成癮危機的相關訴訟與調查。

Walgreens早於2022年便已同意在15年內支付最多55.2億元,以解決數以千宗來自州政府與地方政府的訴訟。

根據聯邦疾控中心(CDC)的數據,從1999年到2022年,美國已有近72.7萬人死於鴉片類藥物過量。

