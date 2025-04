【KTSF 周正鈞報導】

總統特朗普今年1月的就職典禮,創下歷史募款新高,其就職委員會為相關慶典共募得驚人的2.39億元,也引發關於金錢與政治任命關連的新一波討論。

這是特朗普2017年第一次就職時,募得的1.07億元的兩倍以上,也遠超歷任總統的紀錄,外界注意到,多位高額捐款人,在特朗普第二任期內獲得重要職位。

阿肯色州金融家Warren Stephens捐款400萬美元,獲特朗普提名為駐英國大使。

億萬富豪Jared Isaacman捐200萬美元,現正等待參議院確認讓他出任太空總署署長。

Linda McMahon捐100萬美元,目前已出任特朗普政府的教育部長。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。