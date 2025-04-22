【灣區新聞】舊金山動物控制與福利委員會建議市府禁售及使用粘鼠板（視頻）

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舊金山（三藩市）動物控制與福利委員會建議市府禁止再售賣與使用粘鼠板，來捕捉例如老鼠的害蟲，以下一些畫面，可能會引起一些觀眾不安，敬請留意。

根據舊金山紀事報的報導，粘鼠板的售價便宜，而且也有效用，但是舊金山動物控制與福利委員會反對使用粘鼠板，這是因為被粘到的老鼠不會馬上死去，而是經過一段時間無法進食或喝水而死，而粘鼠板也經常捕抓到不是害蟲的野生動物，例如小鳥和蜥蜴。

一些動物保護組織表示，被粘鼠板粘到的動物，在死去之前可能會受苦幾天，有些小鳥會拔掉自己的羽毛，而蜥蜴可能會失去四肢。

北灣San Rafael的WildCare野生動物醫院就表示，自2017年以來，救了43隻在舊金山被粘鼠板粘到的動物，還有155隻動物來自灣區其他地方。

這些組織表示，南加州的West Hollywood，已經在2023年禁止售賣粘鼠板，這是舊金山可以仿效的。

一些粘鼠板在產品上的指示是，要是抓到害蟲，可以丟進垃圾桶，但是並沒有說這動物可能還活著。

而專家表示，最有效殺死害蟲的方法，是用重物襲擊。

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