【灣區新聞】舊金山動物控制與福利委員會建議市府禁售及使用粘鼠板（視頻）

舊金山(三藩市)動物控制與福利委員會建議市府禁止再售賣與使用粘鼠板,來捕捉例如老鼠的害蟲,以下一些畫面,可能會引起一些觀眾不安,敬請留意。

根據舊金山紀事報的報導,粘鼠板的售價便宜,而且也有效用,但是舊金山動物控制與福利委員會反對使用粘鼠板,這是因為被粘到的老鼠不會馬上死去,而是經過一段時間無法進食或喝水而死,而粘鼠板也經常捕抓到不是害蟲的野生動物,例如小鳥和蜥蜴。

一些動物保護組織表示,被粘鼠板粘到的動物,在死去之前可能會受苦幾天,有些小鳥會拔掉自己的羽毛,而蜥蜴可能會失去四肢。

北灣San Rafael的WildCare野生動物醫院就表示,自2017年以來,救了43隻在舊金山被粘鼠板粘到的動物,還有155隻動物來自灣區其他地方。

這些組織表示,南加州的West Hollywood,已經在2023年禁止售賣粘鼠板,這是舊金山可以仿效的。

一些粘鼠板在產品上的指示是,要是抓到害蟲,可以丟進垃圾桶,但是並沒有說這動物可能還活著。

而專家表示,最有效殺死害蟲的方法,是用重物襲擊。

