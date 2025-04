【國際新聞】梵蒂岡稱教宗方濟各死於中風及心臟衰竭 將長埋羅馬聖母大殿

【有線新聞】

教廷公布教宗方濟各的死因是中風及心臟衰竭,方濟各的遺體已入殮,他的葬禮定於周六舉行。

教廷公開片段,已故教宗方濟各的遺體安放在單層木棺,擺放於聖瑪爾大之家的小聖堂。外電引述方濟各的遺言說,死亡不是終結而是新的開始,經歷一些以往不曾完全體驗過,就是永恆。

梵蒂岡一連9日哀悼方濟各,聖伯多祿廣場有大批信眾和神職人員祈禱悼念。方濟各於當地周一早上7時35分離世,教廷指他逝世前已經昏迷,出現中風及不可逆轉的心臟衰竭,由醫生確定他的死亡。

方濟各亦曾因肺炎、多發性支氣管擴張、高血壓及二型糖尿病導致呼吸衰竭。

梵蒂岡公布方濟各的死訊後,總司庫法雷爾樞機與一眾神職人員按規定,用紅絲帶封鎖教宗位於宗座宮的書房和寢室大門,示意宗座出缺 ,教廷要在方濟各死後15天至20天舉行閉門會議,選舉新教宗。

方濟各早前批准簡化部分殯葬禮儀,遺體安放於單層木棺 ,而非傳統的三重棺木,稱後會移送至聖伯多祿大殿供公眾瞻仰,棺木屆時不會置於高台上。

教廷公開方濟各的遺囑,提到想長眠於羅馬的聖母大殿,將會是100多年來首位安葬在梵蒂岡以外的教宗,方濟各指墳墓要長埋地下,簡單、沒有特別裝飾,並刻上「方濟各」的拉丁文。

