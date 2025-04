【灣區新聞】奧克蘭候任市長Barbara Lee承諾和市議會合作 積極平衡預算和加強公共安全（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

競選奧克蘭(屋崙)市長的前國會眾議員Barbara Lee,週末宣布勝選後,週一首次召開記者會,她承諾將和市議會合作,積極實踐平衡預算和加強公共安全。

東灣Alameda縣選務處上星期五公佈,奧克蘭特別選舉的新一輪點票結果後,市長候選人Loren Taylor週六承認落敗,他的主要對手Lee隨後宣布勝選,她將取替先前被罷免的盛桃,成為屋崙市長,任期直至2026年年底。

在作為候任市長的首個記者會上,Lee強調,她將會帶領奧克蘭市府服務人民,不會偏重特殊利益群組,而是打造一個開放、負責任,和做實事的政府。

Lee說:「我會帶領政府服務人民,而不是注重個別利益的團體,為奧克蘭帶來應得的基礎服務,奧克蘭居民值得享有政治透明度、負責任的官員、服務和實際成果,有廣泛的支持,以及民選官員和社區的幫助,我們定會履行承諾。」

Lee宣布她期待和其他民選官員合作、團結奧克蘭,同時她一再重申她的頭100日計劃。

Lee說:「我們會令奧克蘭更安全,包括全面的治安投資,成立防止暴力計劃,而且也會去除貪污,開啟一個富有道德、透明度和責任心的新時代。」

Lee的百日計劃,包括和警方合作、增加警察人數至700人、簡化和建立一條龍商業牌照申請服務,和市議會訂立一個針對公共安全,又平衡開支的預算案,以及解決非法棄置廢物問題。

現任臨時市長和候任市議會主席Kevin Jenkins在記者會上也說,市議會會積極和市長合作。

Jenkins說:「市長當選人Lee對列出的十大重點計劃,持積極進取的態度,市議會也會積極落實計劃,市議會期待和市長當選人一起,為奧克蘭居民工作。」

Lee也宣布,將由兩人帶領她上任後的過渡團隊,分別是Alameda縣勞工委員會主席Keith Brown,和奧克蘭商會主席Barbara Leslie。

有支持Lee的亞裔表示,對於Lee的領導有信心,並相信她會捍衛少數族裔的利益。

Asian Health Services代表 Dr Arthur Chen說:「她有聆聽別人的能力,亦很負責任和善於回應,多年來都有種種例子證明,她除了負責任,也很透明,在我們這個時代很需要這種領導。」

Lee 1998年起代表加州,擔任美國國會議員直至今年年初,Lee預計將於5月正式上任屋崙市長。

