【KTSF 吳倩妤報導】

哈佛大學宣布將起訴特朗普政府,要求停止凍結聯邦給予該校超過22億美元的撥款。

早前特朗普政府在寫給哈佛大學的一封信中,呼籲該大學進行廣泛的政府和領導改革,並修改其招生政策,還要求大學審查校園多元化的觀點,並停止承認一些學生俱樂部。

哈佛大學校長Alan Garber表示,學校不會屈服於政府的要求,之後特朗普政府就凍結了聯邦給予該校的22億元的資金。

