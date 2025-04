【全國新聞】最近有H-1B工作簽證或職業移民申請人收到移民局特殊補件通知書（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

在最近一兩週,有些正在申請H-1B工作簽證,或提交了I-140等職業移民申請的申請人,收到了移民局(USCIS)特殊的RFE補件通知書,這些通知聲稱,USCIS掌握有關於其申請受益人的潛在「不利信息」(adverse information),並要求申請人提供自己的最新住址,以方便移民局官員對其進行生物信息採集。

據Forbes新聞網報導,移民局先前從未提出過這樣的要求,目前尚不清楚特朗普政府是否已將職業簽證和移民的申請人,納入其識別和驅逐美國合法居民的計劃,或者這些請求是否有其他目的。

Goel & Anderson律師事務所的Vic Goel表示,這種情況非常不尋常,因為這類移民申請通常不需要生物識別技術,申請人收到的補件通知書中,也沒有解釋這些「不利信息」是什麼。

他猜測國土安全部可能正在使用人工智能工具,根據未公開的數據,例如是社交媒體或其他政府數據庫來標記某些人。

Goel認為如果「不利信息」的來源和內容不透明,申請人就無法對可能存在的錯誤指控,做出有意義的回應或辯護,所以他建議申請人不要透過提供更新地址,或安排生物辨識信息,來直接回應補件通知RFE,這是因為這些信息已經記錄在案,而且不清楚移民局為何要求取得這些信息。

Goel也建議律師或申請人援引《聯邦法規》的一條條款(8 CFR 103.2(b)(16)(i))來回應USCIS,該條款要求USCIS披露任何被用作不利決定依據的負面信息。

在正常的情況下,大多數職業類的簽證或移民申請,都是以書面形式進行的,受益人的公司會向USCIS提交申請,並解釋該外國工人如何符合申請要求,如果USCIS在審查申請後有任何疑問,便會發出補件通知RFE,並解釋受益人的申請資格方面仍存在哪些不明確之處,然後公司會做出回應繼續解釋。

USCIS尚未提供任何有關流程變更的通知,也沒有回應Forbes新聞網的評論請求。

特朗普政府最近數月以輕微違規、抗議和發表評論文章為由驅逐國際學生。

根據Inside Higher Education報道,截至4月18日,已有240多所高校確認,共有1550多名國際學生和應屆畢業生的合法身分,已被國務院更改,而且實際數字可能還要高得多,已經有法庭禁令正在阻止聯邦政府驅逐或強迫國際學生離開。

而國會委員會最近則在敦促立法者發行更多綠卡,以吸引和留住生物技術領域的國際學生。

H-1B簽證類別在每年85,000個名額的限制下,只有20%的新H-1B申請能夠獲批。

由於職業移民綠卡的年度配額較低,加上針對每個國家的限額,許多外國出生的科學家和工程師可能要等待數十年,才能獲得職業移民綠卡。

現在工作簽證和職業移民的申請人,以及移民律師都在觀望,他們無法確定這些不尋常的補件通知,是否預示著新的移民限制。

