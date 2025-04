【灣區新聞】舊金山天主教神父翟林湧憶述與教宗方濟各會面點滴（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)天主教教區約5%的天主教徒是華裔,負責牧養華裔教徒的翟林湧神父,去年在羅馬見過教宗方濟各,在翟神父眼中,這位教宗是個怎樣的人?

翟神父說:「我是在去年去羅馬,在羅馬開會時,有機會見到教宗,跟他見面,握手,接受他的祝福,我就感謝他說,謝謝你給我爸爸的巧克力,他開心的笑,他真的很有親和力,大家都很敬愛他。」

翟林湧做了神父19年,在舊金山擔任神職14年,負責牧養教區裡面的華裔教徒,他週一早上得知教宗方濟各逝世的消息。

翟神父說:「昨天還在羅馬梵蒂岡的廣場上,祝福天主教的信徒,所以有一些震驚,有一些驚異吧。」

剛才提到翟神父去年親自感謝教宗送他父親巧克力,原來是翟神父的弟弟幾年前探望教宗,與教宗談天接近一小時。

翟神父說:「講我們的家庭,講我們的教會,講完之後他知道我爸爸還在世,他就拿出一盒巧克力來,說,把這個帶給你爸爸吃,我爸爸拿到這個巧克力的時候,特別的感動,都不捨得吃,所以保留著作為紀念,他對每個人都是這麼的親近,跟他接觸,他很愛每一個人。」

在翟神父心目中,教宗方濟各一生最大的貢獻是什麼?

翟神父說:「教宗特別關心可憐的人,貧窮的人,那些生活在社會邊緣的人,特別教宗愛那些移民,所以他真的跨越邊緣的人,不是只是一個保守的人,做好我們自己就好了,而是要為這世界主持公平,主持正義,主持和平,這是他一生的渴望,也是他一生的工作。」

這一年是天主教每25年一次的「喜年」,教宗方濟各把主題定為「希望之年」。

翟神父說:「我們的使命很多沒有完成,他想做的有許多,耶穌基督復活帶來的信息,就是要勇敢的向前走,不管經歷什麼,我們都充滿希望,充滿仁愛來面對我們每一天,來面對世界。」

