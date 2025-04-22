【灣區新聞】舊金山天主教神父翟林湧憶述與教宗方濟各會面點滴（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）天主教教區約5%的天主教徒是華裔，負責牧養華裔教徒的翟林湧神父，去年在羅馬見過教宗方濟各，在翟神父眼中，這位教宗是個怎樣的人？

翟神父說：「我是在去年去羅馬，在羅馬開會時，有機會見到教宗，跟他見面，握手，接受他的祝福，我就感謝他說，謝謝你給我爸爸的巧克力，他開心的笑，他真的很有親和力，大家都很敬愛他。」

翟林湧做了神父19年，在舊金山擔任神職14年，負責牧養教區裡面的華裔教徒，他週一早上得知教宗方濟各逝世的消息。

翟神父說：「昨天還在羅馬梵蒂岡的廣場上，祝福天主教的信徒，所以有一些震驚，有一些驚異吧。」

剛才提到翟神父去年親自感謝教宗送他父親巧克力，原來是翟神父的弟弟幾年前探望教宗，與教宗談天接近一小時。

翟神父說：「講我們的家庭，講我們的教會，講完之後他知道我爸爸還在世，他就拿出一盒巧克力來，說，把這個帶給你爸爸吃，我爸爸拿到這個巧克力的時候，特別的感動，都不捨得吃，所以保留著作為紀念，他對每個人都是這麼的親近，跟他接觸，他很愛每一個人。」

在翟神父心目中，教宗方濟各一生最大的貢獻是什麼？

翟神父說：「教宗特別關心可憐的人，貧窮的人，那些生活在社會邊緣的人，特別教宗愛那些移民，所以他真的跨越邊緣的人，不是只是一個保守的人，做好我們自己就好了，而是要為這世界主持公平，主持正義，主持和平，這是他一生的渴望，也是他一生的工作。」

這一年是天主教每25年一次的「喜年」，教宗方濟各把主題定為「希望之年」。

翟神父說：「我們的使命很多沒有完成，他想做的有許多，耶穌基督復活帶來的信息，就是要勇敢的向前走，不管經歷什麼，我們都充滿希望，充滿仁愛來面對我們每一天，來面對世界。」

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