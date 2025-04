【KTSF 張擎鳳報導】

白宮推出新的網站,在網頁上公開支持COVID病毒是從中國實驗室洩漏出來的講法。

今年1月份時,中央情報局(CIA)表示,中國實驗室洩漏病毒,可能是導致COVID病毒散播的原因,但中情局對這個講法不是太肯定,在2023年中情局一份分析報告表示,沒有足夠的資訊來確定COVID病毒的來源。

世界衛生組織就表示,目前仍不確定COVID病毒的來源,並認為該病毒有可能在武漢市場從動物傳播給人類。

但白宮的新網頁,就大力支持COVID病毒是從中國實驗室洩漏出來的理論,之前政府的COVID.gov網站連結到疫苗和檢測資訊,現在就連結到實驗室洩漏網站。

