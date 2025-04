【灣區新聞】Santa Clara縣本週六舉辦藥物回收日 鼓勵市民妥善棄置藥物

【KTSF 黃穎文報導】

Santa Clara縣本星期六將舉辦藥物回收日,鼓勵市民妥善棄置藥物,以及用過的針筒,減低隨便棄置藥物造成的環境污染。

Santa Clara縣消費者及環境保護局本星期六4月26日舉行藥物回收日,時間是早上8時至正午12時,這個活動並不接受非法毒品。

而為安全起見,當局不公開回收活動的地點,但會在預約後提供地址,居民可致電(408) 299-7300,或透過網上預約。

參與藥物回收的人士,應該清除藥物上關於病人的資料,將所有回收藥物放在一個容器裡面,當局也會接受寵物用的藥物。

舉行回收活動是為了提醒大家妥善處理不需要的藥物及醫療器具,不應該冲落廁所或丟進垃圾桶,因為會危害處理垃圾的人,而藥物流進海洋會污染海水。

Santa Clara縣局方自2017年開始收集醫療廢物,至今已經收集了超過520噸的醫療廢物。

關於今次藥物回收的詳情,可瀏覽:https://hhw.santaclaracounty.gov/events/santa-clara-drop-event-426

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。