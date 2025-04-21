【灣區新聞】Santa Clara縣本週六舉辦藥物回收日 鼓勵市民妥善棄置藥物

【KTSF 黃穎文報導】

Santa Clara縣本星期六將舉辦藥物回收日，鼓勵市民妥善棄置藥物，以及用過的針筒，減低隨便棄置藥物造成的環境污染。

Santa Clara縣消費者及環境保護局本星期六4月26日舉行藥物回收日，時間是早上8時至正午12時，這個活動並不接受非法毒品。

而為安全起見，當局不公開回收活動的地點，但會在預約後提供地址，居民可致電(408) 299-7300，或透過網上預約。

參與藥物回收的人士，應該清除藥物上關於病人的資料，將所有回收藥物放在一個容器裡面，當局也會接受寵物用的藥物。

舉行回收活動是為了提醒大家妥善處理不需要的藥物及醫療器具，不應該冲落廁所或丟進垃圾桶，因為會危害處理垃圾的人，而藥物流進海洋會污染海水。

Santa Clara縣局方自2017年開始收集醫療廢物，至今已經收集了超過520噸的醫療廢物。

關於今次藥物回收的詳情，可瀏覽：https://hhw.santaclaracounty.gov/events/santa-clara-drop-event-426

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