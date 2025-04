【全國新聞】特朗普揚言罷免 鮑威爾稱無意辭職

【有線新聞】

美國總統特朗普近日多次要求聯儲局減息,有白宮官員指特朗普及團隊正研究是否免除聯儲局主席鮑威爾的職務,不過鮑威爾表明無意辭職,法例亦不允許這樣做。

美國總統特朗普近日連番批評聯儲局主席鮑威爾,指責對方政治操弄聯儲局遲遲未減息,聲稱有權辭退鮑威爾,「我認為他沒做好份內事,他(作決定)總是太遲,經常遲疑和有點緩慢,我對他並不滿意,我會讓他知道如果我想辭退他,他會很快離開,相信我。」

白宮經濟顧問哈西特指特朗普及團隊將繼續研究鮑威爾的去留,他數年前的著作曾經提及如果特朗普在首個總統任期解僱鮑威爾,將損害聯儲局作為國家貨幣供應客觀獨立管理人的聲譽,破壞美元的公信力,重挫股市。

對於立場改變,他解釋當時市場情況與現時完全不同,如有新的法律,可能得出的分析會有不同,需要重新考慮應對措施。

鮑威爾曾表示法例不允許他被辭退,即使是特朗普要求亦不會離職,會履行職務直至下年5月任期屆滿。而根據《聯邦儲備法》規定,聯儲局主席任職期間只能因瀆職而被解僱。

特朗普政府目前正試圖推翻1935年「漢弗萊遺囑執行人訴美國法案」,允許國會要求總統在解僱監督獨立機構的董事會成員前說明理由,使有關機構不受白宮政治左右,若其裁決被推翻,將賦予總統權力在無需理由下解僱監督獨立機構的官員職務,而早在四年前亦有人就此提出上訴,當時法官表明法案只適用於由單一董事領導的獨立機構。

