【全國新聞】美媒指防長開Signal群組與親友分享打擊胡塞計劃

【有線新聞】

美國傳媒報道,防長海格塞斯曾在通訊軟件Signal開設通訊群組,分享美軍對也門胡塞武裝發動襲擊的細節,國防部暫時未有回應。

紐約時報引述四名知情人士指美國防長海格塞斯在通訊軟件Signal向一個包括其妻子珍妮弗、胞弟菲爾、私人律師帕拉托雷等13人的私人聊天群組,分享3月15日對胡塞武裝的攻擊行動,包括出動F/A-18大黃蜂戰機襲擊胡塞目標的時間表等細節。

報道又指菲爾和帕拉托雷均在國防部任職,但未知兩人為何要事前得悉美軍行動的細節,而珍妮弗則多次陪同丈夫出席與外國領導人舉行,涉及機密內容的會議而受到批評。

據悉,這次洩密內容與美國《大西洋》雜誌總編戈德堡披露的相同,但這兩宗事件的分別在於他是被白宮安全顧問華爾茲誤加入華府通訊群組。

美國有線新聞網絡則指新曝光的群組是海格塞斯在提名聽證會期間與盟友商討對策而成立,他往後仍在私人電話使用與成員溝通。

國防部代理監察長正調查海格塞斯及其他國防部人員,有否根據局方指引和程序使用Signal這類軟件處理公務。

有前國防部發言人認為在通訊軟件群組洩密的情況接連出現,加上海格塞斯正大規模解僱國防部員工包括其高級顧問,令五角大樓陷入混亂,稱海格塞斯不太可能繼續留任。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。