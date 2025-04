【全國新聞】特朗普復活節社媒發文 批評激進左翼和無能法官

【KTSF】

適逢復活節,不少商家關門過節,特朗普總統週日發文祝賀時,也批評所謂激進左翼、無能法官和前總統拜登等,副總統JD Vance則拜訪了教宗,而首度開放企業贊助的白宮復活節彩蛋活動,將於星期一登場。

特朗普週日在自己的社交平台Truth Social發文,表示祝大家復活節快樂,包括正努力將殺人犯、毒梟,以及幫派成員等帶回我們國家的激進左翼瘋子,並繼續諷刺也祝軟弱無能的法官和執法人員,以及前總統拜登,和所謂在2020年選舉舞弊者等復活節快樂。

週六全美才又出現這個月第二輪抗議總統特朗普的大規模示威活動,包括在科羅拉多州及明尼蘇達州等州府的示威人潮,抗議特朗普的政策違憲,侵犯公民權利。

而正和家人外訪義大利,討論包括關稅議題的天主教徒副總統JD Vance,則在復活節短暫拜訪了教宗,之後轉往印度將商討經濟議題。

教宗之前才批評白宮的移民政策,和削減USAID國際援助。

日前罹患肺炎才剛出院的教宗方濟各,星期天驚喜現身梵蒂岡的聖伯多祿大殿中央陽台祝福群眾,並搭乘座駕穿越人群。

教宗在今年的復活節文告,再次呼籲加沙走廊停火、釋放人質,也譴責全球反猶太主義趨勢。

