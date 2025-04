影評：新版《喜宴》一幅缺塊的喜劇拼圖

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

華裔導演李安的電影《喜宴》奪得奧斯卡的時候,距離現在已經31年。新一代亞裔電影人,翻拍的《喜宴》本週推出。

在新版《喜宴》中,有兩對在西雅圖的同性伴侶。華裔的Chris 和韓裔的Min、越南裔的Angela 和原住民Lee。他們四人都是好友。

韓裔的Min,他的祖母要來美國催孫子結婚,要把家族事業讓他繼承。而正好Angela 和Lee,因為要透過昂貴的人工授精懷孕。他們想出讓Min 和Angela 結婚。這就可以讓Min 留在美國,Min 可以給錢給好友進行人工受孕。

Min 的祖母為了保住家族產業,來西雅圖要帶回孫子結婚的證據回南韓,也就造就了一場傳統韓式婚禮。而有看過原版《喜宴》的觀眾也會知道,期間也有人確實懷孕。只是懷孕的方式並不是他們意料之中。

和三十年前的社會狀況相比,一般人對同性婚姻的態度已經有極大的改變。於是要把原版《喜宴》翻新,也需要有新的元素。這一點,新版《喜宴》做到了。但或許是這兩對伴侶形象比較年輕,而看過原版電影的觀眾已經更加成熟。他們面對的問題顯得過於誇大,縱然在喜劇的範圍內能夠理解。

新版電影可圈可點。縱然美籍韓裔導演Andrew Ahn 翻拍的用意是正面的,但在導演和一些演員的表現方面,出現蠻明顯的不平衡。所以整體的感覺,還像是一個無法完整的拼圖。

新版《喜宴 The Wedding Banquet》翻拍效果一般,要讓觀眾懷念原版電影 。滿分五分中得四分,還是值得推薦。

電影目前在各地戲院上映。

電影網頁:https://bleeckerstreetmedia.com/the-wedding-banquet

“The Wedding Banquet” Review: A warm but uneven update to the Asian American classic

“Screening Room” reviews “The Wedding Banquet”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://bleeckerstreetmedia.com/the-wedding-banquet

Now in theatres

