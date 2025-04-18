【國際新聞】特朗普稱不急於撤銷關稅 料四周內與所有國家達協議

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美國總統特朗普表明不會急於撤銷關稅措施，因為可以為美國帶來財富。他又說美中官員正進行貿易談判，認為可在未來三至四周內與所有國家達成協議。

中美關稅戰未有降溫迹象，但特朗普強調兩國官員正就達成貿易協議對話，被記者問到有否與國家主席習近平通電話，特朗普沒正面回應，只是說與華府聯繫的中方高層級官員都是習近平的代表。

特朗普說：「我認為我們將與中國達成協議，將與所有國家達成協議，如果達成不了，就設定目標，接受這個目標，這樣也可以。（記者：需時多久？）我認為未來三至四周，所有事也許就能結束。」

他說不會急於撤銷新的關稅措施，因為可以為美國帶來財富，又稱不擔心盟友會因關稅而與中方結盟，指無國家可與美國匹敵。

特朗普第二個任期對華關稅高達245%，特朗普稱不希望再調高，甚至可能降低稅率刺激消費。

他又說與TikTok母公司字節跳動商討出售美國業務的交易，要等待與中方完成貿易談判才會繼續，強調交易對中方有利，相信對方樂意達成協議。

特朗普又在白宮與到訪的意大利總理梅洛尼會談，稱有百分百信心可在90日關稅暫緩期內，與歐盟達成公平的貿易協議。

梅洛尼說，雖然不能代表歐盟談判，但相信可以充當歐美的中間人，又指特朗普已答應到訪意大利，有機會與其他歐洲領袖會面。

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