【國際新聞】特朗普稱不急於撤銷關稅 料四周內與所有國家達協議

【有線新聞】

美國總統特朗普表明不會急於撤銷關稅措施,因為可以為美國帶來財富。他又說美中官員正進行貿易談判,認為可在未來三至四周內與所有國家達成協議。

中美關稅戰未有降溫迹象,但特朗普強調兩國官員正就達成貿易協議對話,被記者問到有否與國家主席習近平通電話,特朗普沒正面回應,只是說與華府聯繫的中方高層級官員都是習近平的代表。

特朗普說:「我認為我們將與中國達成協議,將與所有國家達成協議,如果達成不了,就設定目標,接受這個目標,這樣也可以。(記者:需時多久?)我認為未來三至四周,所有事也許就能結束。」

他說不會急於撤銷新的關稅措施,因為可以為美國帶來財富,又稱不擔心盟友會因關稅而與中方結盟,指無國家可與美國匹敵。

特朗普第二個任期對華關稅高達245%,特朗普稱不希望再調高,甚至可能降低稅率刺激消費。

他又說與TikTok母公司字節跳動商討出售美國業務的交易,要等待與中方完成貿易談判才會繼續,強調交易對中方有利,相信對方樂意達成協議。

特朗普又在白宮與到訪的意大利總理梅洛尼會談,稱有百分百信心可在90日關稅暫緩期內,與歐盟達成公平的貿易協議。

梅洛尼說,雖然不能代表歐盟談判,但相信可以充當歐美的中間人,又指特朗普已答應到訪意大利,有機會與其他歐洲領袖會面。

