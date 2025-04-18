【全國新聞】特朗普批評聯儲局主席包維爾不減息：「應快點開除他」

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普週四再次向聯儲局主席包維爾施壓，批評他不減息，特朗普又說，「應該快一點開除包維爾」。

包維爾週三在芝加哥一個經濟會議上警告說，特朗普政府實施的關稅措施，「其規模以及對經濟造成的影響，都遠比預期為大，當中包括帶來更高的通脹和經濟增長減慢」，因此要有耐心觀察當前的數據，然後才調整利率政策。

對此，特朗普週四直言，不滿意包維爾的工作表現，譬如歐洲央行在過去一年已經第七次減息，但在減息問題上，包維爾經常慢一拍。

特朗普又說，應該快一點開除包維爾。

特朗普說：「我不認為他稱職，他太遲，經常太遲，有一點慢，我不滿意他，我要讓他知道，如我想開除他，他將很快離職，相信我。」

特朗普在第一個總統任期時提名包維爾做聯儲局主席，包維爾的任期到明年5月屆滿，特朗普一直以來都要求聯儲局減息，這一點跟包維爾的立場有矛盾。

財長貝特森透露，特朗普政府將於秋天約見合適人選，接替包維爾做新的聯儲局主席。

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