【全國新聞】特朗普批評聯儲局主席包維爾不減息：「應快點開除他」

【KTSF 張麗月報導】

總統特朗普週四再次向聯儲局主席包維爾施壓,批評他不減息,特朗普又說,「應該快一點開除包維爾」。

包維爾週三在芝加哥一個經濟會議上警告說,特朗普政府實施的關稅措施,「其規模以及對經濟造成的影響,都遠比預期為大,當中包括帶來更高的通脹和經濟增長減慢」,因此要有耐心觀察當前的數據,然後才調整利率政策。

對此,特朗普週四直言,不滿意包維爾的工作表現,譬如歐洲央行在過去一年已經第七次減息,但在減息問題上,包維爾經常慢一拍。

特朗普又說,應該快一點開除包維爾。

特朗普說:「我不認為他稱職,他太遲,經常太遲,有一點慢,我不滿意他,我要讓他知道,如我想開除他,他將很快離職,相信我。」

特朗普在第一個總統任期時提名包維爾做聯儲局主席,包維爾的任期到明年5月屆滿,特朗普一直以來都要求聯儲局減息,這一點跟包維爾的立場有矛盾。

財長貝特森透露,特朗普政府將於秋天約見合適人選,接替包維爾做新的聯儲局主席。

