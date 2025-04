【灣區新聞】舊金山市長羅偉宣布多項利好消息 預告將為小商業鬆綁法例（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山(三藩市)市長羅偉週四發表上任一百天工作進度報告,同時宣布多項對舊金山發展的利好消息,並預告將會為小商業鬆綁法例。

羅偉週四發表上任一百天進度報告,他說,自從一月八日就職之前到今天,就沒有停止過工作,他很欣慰舊金山走在正確的方向。

羅偉說:「這是第一次,五年以來的第一次,人們感覺到舊金山正朝向正確的方向。」

他細數上任一百天來的施政成果。

羅偉說:「我們幫助終結舊金山史上最久的旅館罷工,確保摩根大通健保會議,緊隨在後的是NBA全明星賽週末,以及農曆新年大巡遊,有紀錄以來最安全,那個星期六,Muni公車一天內有10萬7千人次搭乘,是自疫情開始自今最繁忙的一天。」

他感謝市府相關部門和員工的共同努力,又重提在公共安全方面取得的成效,罪案率顯著下降,街道更為乾淨,無家可歸問題也有明顯的改善。

羅偉說:「我們的帳篷數目下降到自2019年以來最低,我在首個一百天學習到的是,你無法解決沒有看到的問題,所以我會繼續每天走上街道,去跟每個人談話,直到公共安全,以及公眾信任重新恢復。」

記者會最大的亮點,就是公布多項舊金山未來發展的利多,羅偉表示,跟2020年相比,會議中心預訂量激增,飯店客房預訂量增加50%,未來還有更多的企業回流投資舊金山,包括知名的數據和AI公司Databricks。

羅偉說:「全球領先的企業之一Databricks,已經承諾回歸舊金山,未來三年將在本市投資10億元,原本曾考慮將其使用者大會搬到拉斯維加斯舉辦,現在說會留在舊金山舉辦,直到2030年,我們光是今年預期會有多80個AI辦公室的租賃,任天堂也要回到聯合廣場,還有B Patisserie等的商家。」

就連先前不斷出走的零售業也有新投資,羅偉宣布,知名服裝品牌Zara,一年前考慮離開舊金山,現在卻轉而擴大投資,要在Post街400號開設旗艦店。

住房方面,羅偉也推出一系列方案,讓更多家庭能留在舊金山。

羅偉說:「今年二月我們通過立法,讓空置辦公室和商業建築改建為住宅變得更容易,且更具經濟可行性,我們的家庭土地規劃重點關注,自1960年代以來未增加新住房的社區,我們將保護租金、控制住房,並保護我們城市的歷史魅力,同時確保下一代舊金山人有能力撫養他們的孩子。」

他又預告,從五月開始會推出法案,鬆綁商業以及住房有關許可的流程。

羅偉說:「華埠的小商業,不應該為了增設安全門或標誌而費盡周折,餐廳也不應該為了在人行道上擺放桌椅,而等待數個星期審批,我將在五月份宣布立法,取消許多過時的許可要求,這些規定使得建造住房,或創辦和經營小商業變得過於困難。」

羅偉強調,民眾再度將賭注押在舊金山,市府不能指望臨時的解決辦法,我們必須投資永久性的解決方案,以實現經濟成功,同時要擺脫市府所承接的近10億元赤字,要學會用更少的資源做更多的事情。

