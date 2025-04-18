【灣區新聞】舊金山市長羅偉宣布多項利好消息 預告將為小商業鬆綁法例（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山（三藩市）市長羅偉週四發表上任一百天工作進度報告，同時宣布多項對舊金山發展的利好消息，並預告將會為小商業鬆綁法例。

羅偉週四發表上任一百天進度報告，他說，自從一月八日就職之前到今天，就沒有停止過工作，他很欣慰舊金山走在正確的方向。

羅偉說：「這是第一次，五年以來的第一次，人們感覺到舊金山正朝向正確的方向。」

他細數上任一百天來的施政成果。

羅偉說：「我們幫助終結舊金山史上最久的旅館罷工，確保摩根大通健保會議，緊隨在後的是NBA全明星賽週末，以及農曆新年大巡遊，有紀錄以來最安全，那個星期六，Muni公車一天內有10萬7千人次搭乘，是自疫情開始自今最繁忙的一天。」

他感謝市府相關部門和員工的共同努力，又重提在公共安全方面取得的成效，罪案率顯著下降，街道更為乾淨，無家可歸問題也有明顯的改善。

羅偉說：「我們的帳篷數目下降到自2019年以來最低，我在首個一百天學習到的是，你無法解決沒有看到的問題，所以我會繼續每天走上街道，去跟每個人談話，直到公共安全，以及公眾信任重新恢復。」

記者會最大的亮點，就是公布多項舊金山未來發展的利多，羅偉表示，跟2020年相比，會議中心預訂量激增，飯店客房預訂量增加50%，未來還有更多的企業回流投資舊金山，包括知名的數據和AI公司Databricks。

羅偉說：「全球領先的企業之一Databricks，已經承諾回歸舊金山，未來三年將在本市投資10億元，原本曾考慮將其使用者大會搬到拉斯維加斯舉辦，現在說會留在舊金山舉辦，直到2030年，我們光是今年預期會有多80個AI辦公室的租賃，任天堂也要回到聯合廣場，還有B Patisserie等的商家。」

就連先前不斷出走的零售業也有新投資，羅偉宣布，知名服裝品牌Zara，一年前考慮離開舊金山，現在卻轉而擴大投資，要在Post街400號開設旗艦店。

住房方面，羅偉也推出一系列方案，讓更多家庭能留在舊金山。

羅偉說：「今年二月我們通過立法，讓空置辦公室和商業建築改建為住宅變得更容易，且更具經濟可行性，我們的家庭土地規劃重點關注，自1960年代以來未增加新住房的社區，我們將保護租金、控制住房，並保護我們城市的歷史魅力，同時確保下一代舊金山人有能力撫養他們的孩子。」

他又預告，從五月開始會推出法案，鬆綁商業以及住房有關許可的流程。

羅偉說：「華埠的小商業，不應該為了增設安全門或標誌而費盡周折，餐廳也不應該為了在人行道上擺放桌椅，而等待數個星期審批，我將在五月份宣布立法，取消許多過時的許可要求，這些規定使得建造住房，或創辦和經營小商業變得過於困難。」

羅偉強調，民眾再度將賭注押在舊金山，市府不能指望臨時的解決辦法，我們必須投資永久性的解決方案，以實現經濟成功，同時要擺脫市府所承接的近10億元赤字，要學會用更少的資源做更多的事情。

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