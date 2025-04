【灣區新聞】舊金山砸玻璃爆竊案近年大幅減少 汽車玻璃維修生意也大減（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

隨舊金山(三藩市)警方極力打擊汽車盜竊案,這類砸爛玻璃的爆竊案近年大幅減少,加上旅遊業和經濟放緩,市內的汽車玻璃維修生意大減。

舊金山市長羅偉3月在社交媒體X答謝舊金山警方打擊偷竊案,並說2024年有8500宗汽車爆竊案,對比起2017年28500宗的高峰,大幅下降了超過七成。

雖然市民在街上泊車更安全,但維修汽車玻璃的車廠則面臨經濟困難,流動維修公司On Time Auto Glass的老闆Joel Corena,2014年入行,在疫情前每日平均有17單生意,但現在平均只做到8單生意,Corena說,即使和一些汽車維修車廠有夥伴關係,但顧客數目仍然驟降。

On Time Auto Glass老闆Joel Corena說:「現階段來看生意都很淡,我們甚至不會接到修車行電話,去年10至12月都沒有什麼生意,我們掙扎求存,我不清楚是經濟還是價格問題,我不知道現況怎樣。」

Corena指,國際形勢導致租車遊客減少,而且汽車保費按年上升,但保險公司願意支付的金額卻越來越低,導致司機不想付費尋求維修。

Corena說:「俄烏戰爭爆發後旅遊業也減少了,保險業不想支付維修費用,市民自然也不想付錢維修,整個經濟也影響(人們的決定),因為大家生活的優先次序都不同。」

為了繼續營運,Corena說唯有縮短工時,有時甚至駕車到東灣Hayward尋找客戶,或者打折扣吸納生意。

有35年歷史的汽車玻璃維修店MAZ Auto Glass的Dario Sarat-Guzman也說,營運成本讓他們無法維持價格,而且每日電話查詢的人由20人,降至5至10人,他們亦不敢提早預訂存貨。

Sarat-Guzman說:「我們還要和很多價格便宜的小商業競爭,所以我們只會預訂,已經確認會維修的顧客。」

這兩家店鋪的玻璃供應商相同,而且他們大部分都依賴從墨西哥、中國和日本進口的玻璃,所以關稅實施以來,他們行業的競爭變得更激烈。

Sarat-Guzman說:「一塊擋風玻璃以前150,180元左右,現在價格最少195到250元。」

為了維持生計,On Time現在也會做家居玻璃維修,而MAZ也加入玻璃染色的生意。

