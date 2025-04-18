【灣區新聞】舊金山砸玻璃爆竊案近年大幅減少 汽車玻璃維修生意也大減（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

隨舊金山（三藩市）警方極力打擊汽車盜竊案，這類砸爛玻璃的爆竊案近年大幅減少，加上旅遊業和經濟放緩，市內的汽車玻璃維修生意大減。

舊金山市長羅偉3月在社交媒體X答謝舊金山警方打擊偷竊案，並說2024年有8500宗汽車爆竊案，對比起2017年28500宗的高峰，大幅下降了超過七成。

雖然市民在街上泊車更安全，但維修汽車玻璃的車廠則面臨經濟困難，流動維修公司On Time Auto Glass的老闆Joel Corena，2014年入行，在疫情前每日平均有17單生意，但現在平均只做到8單生意，Corena說，即使和一些汽車維修車廠有夥伴關係，但顧客數目仍然驟降。

On Time Auto Glass老闆Joel Corena說：「現階段來看生意都很淡，我們甚至不會接到修車行電話，去年10至12月都沒有什麼生意，我們掙扎求存，我不清楚是經濟還是價格問題，我不知道現況怎樣。」

Corena指，國際形勢導致租車遊客減少，而且汽車保費按年上升，但保險公司願意支付的金額卻越來越低，導致司機不想付費尋求維修。

Corena說：「俄烏戰爭爆發後旅遊業也減少了，保險業不想支付維修費用，市民自然也不想付錢維修，整個經濟也影響（人們的決定），因為大家生活的優先次序都不同。」

為了繼續營運，Corena說唯有縮短工時，有時甚至駕車到東灣Hayward尋找客戶，或者打折扣吸納生意。

有35年歷史的汽車玻璃維修店MAZ Auto Glass的Dario Sarat-Guzman也說，營運成本讓他們無法維持價格，而且每日電話查詢的人由20人，降至5至10人，他們亦不敢提早預訂存貨。

Sarat-Guzman說：「我們還要和很多價格便宜的小商業競爭，所以我們只會預訂，已經確認會維修的顧客。」

這兩家店鋪的玻璃供應商相同，而且他們大部分都依賴從墨西哥、中國和日本進口的玻璃，所以關稅實施以來，他們行業的競爭變得更激烈。

Sarat-Guzman說：「一塊擋風玻璃以前150,180元左右，現在價格最少195到250元。」

為了維持生計，On Time現在也會做家居玻璃維修，而MAZ也加入玻璃染色的生意。

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