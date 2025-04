【全國新聞】特朗普政府據報已撤銷逾千學生簽證（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

根據CNN的報導,特朗普政府撤銷的學生簽證數量已超過1000例,一個針對特朗普政府的相關聯邦訴訟週四舉行聽證會。

目前該訴訟涉及至少五個國家的133名外國學生,他們的律師向聯邦法院提出請求,要求暫時阻止政府改變留學生們的移民身分。

於2021年被前總統拜登提名為法官的聯邦地區法院法官Victoria Calvert,週四在亞特蘭大的聽證會上,沒有立即對該請求作出裁決,但表示她有意給予這些學生某種形式的臨時保護。

但是政府律師在法庭上表示,提供臨時保護將損害「行政部門控制移民的能力」。

代表學生的律師Charles Kuck週四在庭上表示,他們不知道這些學生的簽證為何被撤銷,基本上只能進行猜測,而這就是問題所在。

在這起案件的訴狀中,學生們都使用了假名,因為他們害怕被美國政府報復。

但聯邦檢察官David Powell在庭上表示,政府需要確定這些原告是誰,以證實對他們存在「實際傷害」。

代表學生的律師同意提供補充文件,但有一名退休教授表示擔心,認為這可能會對學生造成巨大的心理壓力。

根據大學的聲明或其發言人的說法,被撤銷簽證的留學生來自至少40個州的130多所學校,聯邦官員尚未說明具體原因。

國務卿盧比奧多次表示,某些行為是不能容忍的,比如參與抗議活動,但很多被撤銷簽證的留學生沒有案底,也沒有參與大學的政治示威。

目前尚不清楚簽證被撤銷的學生是否必須立即離開美國,還是說他們是否可以繼續留下來學習。

預計法官Calvert會在週五前批准原告所請求的臨時禁制令,法官還計劃於下週四4月24日舉行後續聽證會,以考慮做出更永久性裁定。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。