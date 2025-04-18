【全國新聞】特朗普政府據報已撤銷逾千學生簽證（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

根據CNN的報導，特朗普政府撤銷的學生簽證數量已超過1000例，一個針對特朗普政府的相關聯邦訴訟週四舉行聽證會。

目前該訴訟涉及至少五個國家的133名外國學生，他們的律師向聯邦法院提出請求，要求暫時阻止政府改變留學生們的移民身分。

於2021年被前總統拜登提名為法官的聯邦地區法院法官Victoria Calvert，週四在亞特蘭大的聽證會上，沒有立即對該請求作出裁決，但表示她有意給予這些學生某種形式的臨時保護。

但是政府律師在法庭上表示，提供臨時保護將損害「行政部門控制移民的能力」。

代表學生的律師Charles Kuck週四在庭上表示，他們不知道這些學生的簽證為何被撤銷，基本上只能進行猜測，而這就是問題所在。

在這起案件的訴狀中，學生們都使用了假名，因為他們害怕被美國政府報復。

但聯邦檢察官David Powell在庭上表示，政府需要確定這些原告是誰，以證實對他們存在「實際傷害」。

代表學生的律師同意提供補充文件，但有一名退休教授表示擔心，認為這可能會對學生造成巨大的心理壓力。

根據大學的聲明或其發言人的說法，被撤銷簽證的留學生來自至少40個州的130多所學校，聯邦官員尚未說明具體原因。

國務卿盧比奧多次表示，某些行為是不能容忍的，比如參與抗議活動，但很多被撤銷簽證的留學生沒有案底，也沒有參與大學的政治示威。

目前尚不清楚簽證被撤銷的學生是否必須立即離開美國，還是說他們是否可以繼續留下來學習。

預計法官Calvert會在週五前批准原告所請求的臨時禁制令，法官還計劃於下週四4月24日舉行後續聽證會，以考慮做出更永久性裁定。

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