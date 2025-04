【灣區新聞】印裔夫婦與女兒在麥當勞進餐時被滋擾 疑犯被控仇恨罪（視頻）

【KTSF】

4月初,一對印度裔夫婦與9歲女兒在東灣Fremont市一間麥當勞快餐店進餐時,被一名男子滋擾,包括掌摑女方、擲醬汁及搶薯條,並喊「回你們國家」,疑犯被控仇恨罪。

被捕男子Marcus Harper現年22歲,居住在Union City,他被控在快餐店內針對正在用餐的一對印度裔母女,警方稱,疑犯是在沒受挑釁的情況下犯案。

事發於4月5日,地點在Fremont大道一間麥當勞快餐店,女童當時正與父母用餐,Harper突然趨近,拿起他們餐盤上的薯條來吃。

Harper接著離開,但不消一會折返,用種族歧視的語句辱罵他們,然後掌摑當時背向著他的36歲印裔母親。

警方稱,Harper接著把已開封的醬汁包扔向女童,醬汁沾污她的上衣,警方是基於他說出「你們這些印度人,應該返回你們的國家」,而推斷他的動機是出於種族仇恨。

女童的父親馬上致電報警,Harper則離開現場,警方憑藉店內的閉路電視拍攝到的畫面,以及他停在店外的2003年本田Accord汽車,很快確認疑犯的身分。

警方週二在Newark市發現Harper,馬上將他拘捕。

Harper被捕後向警方說,印裔父親當時給他怪怪的感覺,他說「他以為該名父親想他掌摑其妻子」。

Harper在接受盤問的過程中,並沒有否認涉案,Alameda縣檢控官已向他起訴仇視和毆打控罪,如果罪成,最高可被判入獄一年,他目前仍被拘留,保釋金定為11萬元。

