【全國新聞】佛州州立大學槍擊案兩死6傷 疑犯母親是縣警（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

佛羅里達州州立大學發生槍擊案,造成至少兩人死亡,6人受傷,一名20歲的懷疑槍手,因不遵循警方指示而被警方開槍擊傷,初步消息指,槍手是校內學生,而他的媽媽是一名當地縣警,警方認為槍手是用他媽媽的警槍行兇。

有人拍攝到槍擊案發生後,多人慌張逃離。

槍擊案發生於週四接近中午12時,佛羅里達州州立大學主校園內,事件造成至少兩人死亡,6人受傷,兩名死者都不是學生,槍手也因拒絕服從警方指示,被警方槍傷需要送院。

有學生憶述當時情況混亂,合共聽到十多下槍聲。

學生說:「有槍聲,我們心想,是不是進行施工,還是發生了甚麼事?於是我們站起來看出窗外,我記得看出外面時聽到有5下槍聲,我當時想發生了甚麼事?當看到有人從學生會向外逃跑時,我退後從窗戶走開又走回窗邊,又聽到響起6、7下槍聲那時我們就意識到是發生槍擊案。」

根據當地警方初步調查指,槍手是20歲的Phoenix Ikner,是佛羅里達州州立大學學生,而槍手的媽媽是一名縣警,他的媽媽在Leon縣警辦公室,工作了18年,警方認為槍手是用他媽媽的舊警槍行兇。

Leon縣警長Walt McNeil說:「槍手是20歲的Phoenix Ikner,他是Leon縣警的兒子,我們的縣警Ikner,在Leon縣警長辦公室工作了18年,她工作出色,為社區作出貢獻,不幸地,她兒子接觸到她其中一把槍,正是在現場找到這把槍械。」

McNeil續道:「這名懷疑槍手也是Leon縣警長辦公室青年諮詢委員會的長期成員,他與Leon縣警長辦公室有深厚聯繫,參與過我們的多項培訓,因此他接觸到槍械對我們來說並不意外。」

槍手的行兇動機仍然調查中。

總統特朗普形容,佛羅里達州州立大學槍擊案是可恥行為,但他表示,不會修改槍械立法,會永遠保護第二修正案即擁槍權。

特朗普說:「我是第二修正案的長期支持者,我從一開始就是這樣,我捍衛它,這些事情太可怕了,但槍械不會發動槍擊案,發動的是人,這句話可能用得太頻密了,這是一種可恥,就發生的事情而言、就立法來說,法例已經持續了很長時間,我有義務保護第二修正案,我競選時說明保護第二修正案,以及其他許多原則,我將永遠捍衛第二修正案。」

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。