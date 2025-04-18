【全國新聞】佛州州立大學槍擊案兩死6傷 疑犯母親是縣警（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

佛羅里達州州立大學發生槍擊案，造成至少兩人死亡，6人受傷，一名20歲的懷疑槍手，因不遵循警方指示而被警方開槍擊傷，初步消息指，槍手是校內學生，而他的媽媽是一名當地縣警，警方認為槍手是用他媽媽的警槍行兇。

有人拍攝到槍擊案發生後，多人慌張逃離。

槍擊案發生於週四接近中午12時，佛羅里達州州立大學主校園內，事件造成至少兩人死亡，6人受傷，兩名死者都不是學生，槍手也因拒絕服從警方指示，被警方槍傷需要送院。

有學生憶述當時情況混亂，合共聽到十多下槍聲。

學生說：「有槍聲，我們心想，是不是進行施工，還是發生了甚麼事？於是我們站起來看出窗外，我記得看出外面時聽到有5下槍聲，我當時想發生了甚麼事？當看到有人從學生會向外逃跑時，我退後從窗戶走開又走回窗邊，又聽到響起6、7下槍聲那時我們就意識到是發生槍擊案。」

根據當地警方初步調查指，槍手是20歲的Phoenix Ikner，是佛羅里達州州立大學學生，而槍手的媽媽是一名縣警，他的媽媽在Leon縣警辦公室，工作了18年，警方認為槍手是用他媽媽的舊警槍行兇。

Leon縣警長Walt McNeil說：「槍手是20歲的Phoenix Ikner，他是Leon縣警的兒子，我們的縣警Ikner，在Leon縣警長辦公室工作了18年，她工作出色，為社區作出貢獻，不幸地，她兒子接觸到她其中一把槍，正是在現場找到這把槍械。」

McNeil續道：「這名懷疑槍手也是Leon縣警長辦公室青年諮詢委員會的長期成員，他與Leon縣警長辦公室有深厚聯繫，參與過我們的多項培訓，因此他接觸到槍械對我們來說並不意外。」

槍手的行兇動機仍然調查中。

總統特朗普形容，佛羅里達州州立大學槍擊案是可恥行為，但他表示，不會修改槍械立法，會永遠保護第二修正案即擁槍權。

特朗普說：「我是第二修正案的長期支持者，我從一開始就是這樣，我捍衛它，這些事情太可怕了，但槍械不會發動槍擊案，發動的是人，這句話可能用得太頻密了，這是一種可恥，就發生的事情而言、就立法來說，法例已經持續了很長時間，我有義務保護第二修正案，我競選時說明保護第二修正案，以及其他許多原則，我將永遠捍衛第二修正案。」

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