【全國新聞】美聯社報導指特朗普政府計劃大幅削減公共衛生部門撥款 導致更多裁員

【KTSF 張擎鳳報導】

美聯社指出，一份草擬中的初步預算計劃顯示，特朗普政府將會繼續大幅削減公共衛生部門的撥款，導致更多的裁員。

據美聯社的報導，一份草擬中的初步預算計劃，在聯邦官員之間流傳，這份文件顯示，多個主要公共衛生部門的資金，將會削減至少數億元。

據報聯邦衛生與公眾服務部（HHS）將會重整架構，旗下多個部門或計劃將會停止或取消國立衛生研究院NIH的預算，將會削減近一半，從485億元降至273億元，之後該機構的27個中心和分部，只會有8個繼續營運。

而FDA食品及藥物管理局的撥款，將會削減5億元，受影響的包括定期食物檢查，當局也會將部分職責交由州府處理。

聯邦疾控中心（CDC）就會削減近50億元，目前特朗普政府并未正式公開這份文件，亦沒有確認這份文件，是一份正式的預算計劃。

另一方面，由於特朗普政府削減了多個外國的人道計劃的援助金，這些機構服務的人群，失去了賴以為生的資源，當中包括阿富汗的兒童。

抵抗飢餓計劃總監Cobi Rietveld說：「如果我們不治療嚴重營養不良的兒童，他們的死亡風險將會非常高，而沒有一個孩子應該因為營養不良而死亡，我們的其他工作包括提供糧食、水和衛生保健，這些都是為了對付飢餓，如果我們不採取行動，他們就會餓死。」

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