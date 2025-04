【全國新聞】美聯社報導指特朗普政府計劃大幅削減公共衛生部門撥款 導致更多裁員

【KTSF 張擎鳳報導】

美聯社指出,一份草擬中的初步預算計劃顯示,特朗普政府將會繼續大幅削減公共衛生部門的撥款,導致更多的裁員。

據美聯社的報導,一份草擬中的初步預算計劃,在聯邦官員之間流傳,這份文件顯示,多個主要公共衛生部門的資金,將會削減至少數億元。

據報聯邦衛生與公眾服務部(HHS)將會重整架構,旗下多個部門或計劃將會停止或取消國立衛生研究院NIH的預算,將會削減近一半,從485億元降至273億元,之後該機構的27個中心和分部,只會有8個繼續營運。

而FDA食品及藥物管理局的撥款,將會削減5億元,受影響的包括定期食物檢查,當局也會將部分職責交由州府處理。

聯邦疾控中心(CDC)就會削減近50億元,目前特朗普政府并未正式公開這份文件,亦沒有確認這份文件,是一份正式的預算計劃。

另一方面,由於特朗普政府削減了多個外國的人道計劃的援助金,這些機構服務的人群,失去了賴以為生的資源,當中包括阿富汗的兒童。

抵抗飢餓計劃總監Cobi Rietveld說:「如果我們不治療嚴重營養不良的兒童,他們的死亡風險將會非常高,而沒有一個孩子應該因為營養不良而死亡,我們的其他工作包括提供糧食、水和衛生保健,這些都是為了對付飢餓,如果我們不採取行動,他們就會餓死。」

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。