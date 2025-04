【加州新聞】報告預測加州今年空氣質素或比往年差

【KTSF】

加州與聯邦政府機構日前公布加州的氣候預測報告,令人憂慮今年加州的空氣質素,有可能比往年差,報告指出,在土壤乾旱下,有可能令空氣質素轉壞,在強風助長下,可能令空氣的塵埃和花粉含量上升。

據舊金山紀事報報導,加州的雨季已結束,南加州的降雨量少於正常的一半,而雨季期間的氣溫也是有紀錄以來偏高,在加州步入春季下,除了乾旱外,空氣質素也令人關注。

當中以南加州面臨的風險較高,在強風助長下,空氣污染物會隨風飄送,影響的範圍可能遍及中谷,甚至舊金山灣區。

國家海洋及氣象管理局研究員Andrew Hoell指出,在土壤乾旱、風力增長和熱天提早到來下,今春的空氣懸浮物預期會更多,這可能增加罹患呼吸道疾病的風險,如引發哮喘發作,兒童、長者和長期病患最容易受影響。

拉里娜現象比預計提早結束,在去年10月至今年3月底,南加州的降雨量不足正常的一半,平均溫度卻是自1951年來最熱的雨季之一。

至4月初,南加州大部分地區都經歷有紀錄以來最乾燥的春季,由Ventura至聖地牙哥人口密度高的地區,都經歷極端乾旱的氣候。

南加州與西南部的春季通常會較大風,而今年氣象專家估計,由4月起至6月,風速預料會較平均高。

展望夏季,氣象專家預計,南加州面對的山火風險,可能進一步影響空氣質素。

在土壤乾旱下,以及估計6月至9月期間將出現高溫天氣,這種種都大大提升山火爆發的風險,國家跨部門火災中心預測,加州東南部在7月爆發山火的風險尤其高。

國家氣象局的數據顯示,雨季降雨不足的一年,與Imerial縣及鄰近地方出現過百度高溫的日數有關連,這意味今年夏天,南加州有可能出現同樣的情況,如果真的爆發山火,濃煙可能會吹至遠離火場的地方,影響空氣質素。

