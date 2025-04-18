【加州新聞】報告預測加州今年空氣質素或比往年差

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加州與聯邦政府機構日前公布加州的氣候預測報告，令人憂慮今年加州的空氣質素，有可能比往年差，報告指出，在土壤乾旱下，有可能令空氣質素轉壞，在強風助長下，可能令空氣的塵埃和花粉含量上升。

據舊金山紀事報報導，加州的雨季已結束，南加州的降雨量少於正常的一半，而雨季期間的氣溫也是有紀錄以來偏高，在加州步入春季下，除了乾旱外，空氣質素也令人關注。

當中以南加州面臨的風險較高，在強風助長下，空氣污染物會隨風飄送，影響的範圍可能遍及中谷，甚至舊金山灣區。

國家海洋及氣象管理局研究員Andrew Hoell指出，在土壤乾旱、風力增長和熱天提早到來下，今春的空氣懸浮物預期會更多，這可能增加罹患呼吸道疾病的風險，如引發哮喘發作，兒童、長者和長期病患最容易受影響。

拉里娜現象比預計提早結束，在去年10月至今年3月底，南加州的降雨量不足正常的一半，平均溫度卻是自1951年來最熱的雨季之一。

至4月初，南加州大部分地區都經歷有紀錄以來最乾燥的春季，由Ventura至聖地牙哥人口密度高的地區，都經歷極端乾旱的氣候。

南加州與西南部的春季通常會較大風，而今年氣象專家估計，由4月起至6月，風速預料會較平均高。

展望夏季，氣象專家預計，南加州面對的山火風險，可能進一步影響空氣質素。

在土壤乾旱下，以及估計6月至9月期間將出現高溫天氣，這種種都大大提升山火爆發的風險，國家跨部門火災中心預測，加州東南部在7月爆發山火的風險尤其高。

國家氣象局的數據顯示，雨季降雨不足的一年，與Imerial縣及鄰近地方出現過百度高溫的日數有關連，這意味今年夏天，南加州有可能出現同樣的情況，如果真的爆發山火，濃煙可能會吹至遠離火場的地方，影響空氣質素。

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