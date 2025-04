【全國新聞】法官指特朗普政府拒絕將運送非法移民的飛機折返美國 或涉藐視法庭

【KTSF 張麗月報導】

一名聯邦法官表示,他有理由相信,特朗普政府涉嫌違反他的指令,拒絕將一架運送非法移民去薩爾瓦多監獄的飛機折返美國,可能犯下刑事的藐視法庭罪。

聯邦地區法庭法官James Boasberg表示,特朗普政府必須設法對這項刑事藐視罪作出解釋,否則他將會召開聆訊,可能會推動提出檢控。

這名法官指出,法庭並非匆忙作出結論,而是已經給予被告一方足夠機會,去糾正或解釋他們的行動,但他們作出的回應並不令人滿意。

Boasberg法官今次行動,令行政和司法部門在總統施政權力方面的爭議升級,總統特朗普曾經呼籲彈劾Boasberg法官,而司法部也指控這名法官越權。

Boasberg法官3月下令,特朗普政府不能根據《外國敵人法》,將扣押在美國的人士驅逐出境,法官並下令特朗普政府運載非法移民到薩爾瓦多監獄收押的飛機折返美國,但幾小時後,薩爾瓦多總統證實,飛機已經抵達該國。

特朗普政府就反駁說,並沒有違反法庭指令,因為法官在他的書面指令中,並沒有包含叫飛機折返的指示,同時當指令發出時,飛機已離開美國。

