【KTSF】

舊金山交通局董事會通過提高全市停車咪表的收費。

據ABC 7號台報導,舊金山交通局預計到2026年7月,將面臨3.2億元的預算赤字,因此交通局董事會週二投票批准全市停車咪表收費,每小時提高0.25元,並修改交通法規第402條,將停車咪表的每小時最低收費從0.50元提高到1元,而使用手機程式支付停車費,會收取0.10元的費用,以應對手機程式商向交通局收取服務費用,變更將於5月底生效。

