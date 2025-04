【灣區新聞】舊金山今年首季用藥過度死亡人數連續四個月上升（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

舊金山(三藩市)公共衛生局宣布,今年首季的用藥過度死亡人數連續四個月上升,而芬太尼的致命數字更屬一年來最高,公共衛生局亦將啟動Restore計劃,為無家可歸人士提供床位和戒毒服務。

舊金山公共衛生局局長Daniel Tsai週二在記者會上公佈,今年3月份有65人用藥過度死亡,連續第四個月上升,而與芬太尼相關的死亡案件有52宗,是一年以來最高。

自去年11月起,舊金山用藥過度死亡的人數不斷上升,去年11月有39人、12月43人、今年1月有50人、2月就有59人。

Tsai表示,這些死亡都是可避免的,強調市府將會加強戒毒和援助的措施。

Tsai說:「舊金山內每個用藥過度的死亡案件,都是可避免的,這個現象不可接受、也很悲哀,我們歷來的處理方法,都未能達成我們想要的結果。」

為了鼓勵市民尋求協助,公共衛生局將會擴大名爲Restore的計劃,這個計劃會將連接床位和戒毒服務,並由現時35個床位增加至73個床位,而最終目標是增加至200個床位。

Tsai說:「我們將會專注在上游解決用藥過度的成因,也就是未有治療的毒癮、精神問題、加上無家可歸,從而建立一個更積極回應市民的行為健康系統,希望能更快速令人接受治療,一直到復康,而確保人們不會被忽視。」

Restore計劃的床位現在位於田德隆區Geary街的Adante酒店,將來會分佈在市內三個不同設施,這個計劃會提供一至三個星期的住屋,期間計劃參加者可以就地開始戒毒計劃,亦必須接受每日案例管理。

Tsai也表示,Restore計劃比住院戒毒的計劃更容易接受,而且合拼房屋和戒毒服務,令治療過程更便利,有望能鼓勵有需要人士參與。

