【灣區新聞】舊金山今年首季用藥過度死亡人數連續四個月上升（視頻）

【KTSF 黃穎文報導】

舊金山（三藩市）公共衛生局宣布，今年首季的用藥過度死亡人數連續四個月上升，而芬太尼的致命數字更屬一年來最高，公共衛生局亦將啟動Restore計劃，為無家可歸人士提供床位和戒毒服務。

舊金山公共衛生局局長Daniel Tsai週二在記者會上公佈，今年3月份有65人用藥過度死亡，連續第四個月上升，而與芬太尼相關的死亡案件有52宗，是一年以來最高。

自去年11月起，舊金山用藥過度死亡的人數不斷上升，去年11月有39人、12月43人、今年1月有50人、2月就有59人。

Tsai表示，這些死亡都是可避免的，強調市府將會加強戒毒和援助的措施。

Tsai說：「舊金山內每個用藥過度的死亡案件，都是可避免的，這個現象不可接受、也很悲哀，我們歷來的處理方法，都未能達成我們想要的結果。」

為了鼓勵市民尋求協助，公共衛生局將會擴大名爲Restore的計劃，這個計劃會將連接床位和戒毒服務，並由現時35個床位增加至73個床位，而最終目標是增加至200個床位。

Tsai說：「我們將會專注在上游解決用藥過度的成因，也就是未有治療的毒癮、精神問題、加上無家可歸，從而建立一個更積極回應市民的行為健康系統，希望能更快速令人接受治療，一直到復康，而確保人們不會被忽視。」

Restore計劃的床位現在位於田德隆區Geary街的Adante酒店，將來會分佈在市內三個不同設施，這個計劃會提供一至三個星期的住屋，期間計劃參加者可以就地開始戒毒計劃，亦必須接受每日案例管理。

Tsai也表示，Restore計劃比住院戒毒的計劃更容易接受，而且合拼房屋和戒毒服務，令治療過程更便利，有望能鼓勵有需要人士參與。

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