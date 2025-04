【專訪】舊金山市長羅偉就職滿一百天 談上任後的成果與挑戰（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山市長羅偉今年一月八日就職,四月十八日上任屆滿一百天,他週三接受本台專訪,談到上任以來的成果,和他所面對的挑戰,羅偉更向本台透露,未來將任命更多華裔擔任市府公職。

今年一月八日就職後,羅偉從企業家和慈善家,轉身成為只拿一塊錢年薪的舊金山市長,羅偉談到他上任一百天來的心得,他說他熱愛這份工作,喜歡走出去聆聽市民的需要。

羅偉說:「我不覺得這工作比我預期的難,而是比我預期得更有趣,我熱愛這份工作,我熱愛和舊金山人走在街上,知道他們所關切的事,我感覺我所學習的是,為了要解決問題,你必須真正了解問題,我們的行政人員和部門領導,我們都會走上街頭步行,和人們交談,不會只是在市政府裡面做事,而是要走出去,我們必須努力不懈,這是個24小時一周七天無休的工作。」

從政治素人到負責治理一座問題叢生的城市,羅偉就連週末都在工作,被問到一百天來最滿意的政績,羅偉很謙虛。

羅偉說:「我不認為我們已經達成任何事,我們有一些勢頭,有小小的斬獲,我們的街道乾淨了一些,也安全了一些,我真的很自豪於我們的罪案數據明顯下降,財物犯罪按年下降35%,暴力犯罪下降15%,汽車爆竊在今年二月創22年來新低,所以我們正在履行我們承諾,將第一優先專注於公共安全。」

除了公共安全,羅偉說第二優先要務,也就是行為健康危機,像是無家可歸人士和毒癮問題等,也更好的協調有關部門,進行外展和安置工作。

羅偉說:「我們尚未宣稱勝利,但確實可以宣稱強勁的開始。」

羅偉上任後曾誓言,要讓舊金山恢復往日的美好,要扭轉城市面貌也非一朝一夕,他在專訪中表示,對舊金山的未來很有信心。

羅偉說:「我認為挑戰在於官僚主義十分嚴重,你知道有很多根深蒂固的觀念,關於在這個城市如何做事,我們必須打破這些壁壘,而且已經取得一些成功。」

羅偉說,每週二早上九點,都固定會和市府部門領導開會,商討如何互相幫助,更好地展開團隊合作,那麼他進到市政府之後,是否有感受到抗拒呢?

羅偉說:「有些人長期以來,一直以同樣的方式做事,但是這是我所知道的,我知道那些在這裡待了很久的人,都希望舊金山能成功,所以我們只是改變他們的觀點,讓他們以不同的方式看待事物。」

談到跟華裔社區的關係,羅偉曾感謝華裔選票是他致勝的關鍵票,對就職當天華埠社區為他舉辦的慶祝活動,仍印象深刻,他說華裔社區好,舊金山就會好。

羅偉說:「華裔社區如何發展,舊金山就如何發展,因此舊金山要成功,華裔社區就必須成功,我們的人口有20%以上是華裔,37%的人口是亞太裔,我之前就說過,我們正在展示這一點,我想在政府各層級都有代表。」

羅偉一向與華裔社區關係密切,在本台的追問下,他也透露未來有機會將會任命更多華裔擔任市府職位。

羅偉說:「未來我們是否將看到更多的華裔被任命為部門領導?這就是我們的目標,這就是計劃,我希望市府內有代表各社區的代表,無論他們是在委員會、部門負責人,還是市長團隊的成員,我們需要華裔社區和所有社區的代表。」

羅偉上任一百天,未來的挑戰還有很多,包括驚人的預算赤字,他坦言到今天為止,有高達8億2千萬的預算赤字,已經和各部門主管和社區合作,勒緊褲帶,但他相信能帶領舊金山度過難關。

羅偉週四也將發表上任一百天的講話,向市民和媒體報告他上任以來的工作進展。

