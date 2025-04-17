【專訪】舊金山市長羅偉就職滿一百天 談上任後的成果與挑戰（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山市長羅偉今年一月八日就職，四月十八日上任屆滿一百天，他週三接受本台專訪，談到上任以來的成果，和他所面對的挑戰，羅偉更向本台透露，未來將任命更多華裔擔任市府公職。

今年一月八日就職後，羅偉從企業家和慈善家，轉身成為只拿一塊錢年薪的舊金山市長，羅偉談到他上任一百天來的心得，他說他熱愛這份工作，喜歡走出去聆聽市民的需要。

羅偉說：「我不覺得這工作比我預期的難，而是比我預期得更有趣，我熱愛這份工作，我熱愛和舊金山人走在街上，知道他們所關切的事，我感覺我所學習的是，為了要解決問題，你必須真正了解問題，我們的行政人員和部門領導，我們都會走上街頭步行，和人們交談，不會只是在市政府裡面做事，而是要走出去，我們必須努力不懈，這是個24小時一周七天無休的工作。」

從政治素人到負責治理一座問題叢生的城市，羅偉就連週末都在工作，被問到一百天來最滿意的政績，羅偉很謙虛。

羅偉說：「我不認為我們已經達成任何事，我們有一些勢頭，有小小的斬獲，我們的街道乾淨了一些，也安全了一些，我真的很自豪於我們的罪案數據明顯下降，財物犯罪按年下降35%，暴力犯罪下降15%，汽車爆竊在今年二月創22年來新低，所以我們正在履行我們承諾，將第一優先專注於公共安全。」

除了公共安全，羅偉說第二優先要務，也就是行為健康危機，像是無家可歸人士和毒癮問題等，也更好的協調有關部門，進行外展和安置工作。

羅偉說：「我們尚未宣稱勝利，但確實可以宣稱強勁的開始。」

羅偉上任後曾誓言，要讓舊金山恢復往日的美好，要扭轉城市面貌也非一朝一夕，他在專訪中表示，對舊金山的未來很有信心。

羅偉說：「我認為挑戰在於官僚主義十分嚴重，你知道有很多根深蒂固的觀念，關於在這個城市如何做事，我們必須打破這些壁壘，而且已經取得一些成功。」

羅偉說，每週二早上九點，都固定會和市府部門領導開會，商討如何互相幫助，更好地展開團隊合作，那麼他進到市政府之後，是否有感受到抗拒呢？

羅偉說：「有些人長期以來，一直以同樣的方式做事，但是這是我所知道的，我知道那些在這裡待了很久的人，都希望舊金山能成功，所以我們只是改變他們的觀點，讓他們以不同的方式看待事物。」

談到跟華裔社區的關係，羅偉曾感謝華裔選票是他致勝的關鍵票，對就職當天華埠社區為他舉辦的慶祝活動，仍印象深刻，他說華裔社區好，舊金山就會好。

羅偉說：「華裔社區如何發展，舊金山就如何發展，因此舊金山要成功，華裔社區就必須成功，我們的人口有20%以上是華裔，37%的人口是亞太裔，我之前就說過，我們正在展示這一點，我想在政府各層級都有代表。」

羅偉一向與華裔社區關係密切，在本台的追問下，他也透露未來有機會將會任命更多華裔擔任市府職位。

羅偉說：「未來我們是否將看到更多的華裔被任命為部門領導？這就是我們的目標，這就是計劃，我希望市府內有代表各社區的代表，無論他們是在委員會、部門負責人，還是市長團隊的成員，我們需要華裔社區和所有社區的代表。」

羅偉上任一百天，未來的挑戰還有很多，包括驚人的預算赤字，他坦言到今天為止，有高達8億2千萬的預算赤字，已經和各部門主管和社區合作，勒緊褲帶，但他相信能帶領舊金山度過難關。

羅偉週四也將發表上任一百天的講話，向市民和媒體報告他上任以來的工作進展。

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