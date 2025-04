【全國新聞】包維爾指特朗普的關稅政策對經濟影響遠比預期大（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾表示,特朗普政府的關稅政策規模,以及對經濟造成的影響,都遠比預期為大,將推高通脹和拖累經濟增長,聯儲局將耐心觀察相關的影響之後,才決定是否調整利率。

面對當前的關稅戰對股市帶來的波動,有人猜測聯儲局是否即將減息,或採取其他措施來安撫市場。

有經濟專家表示,聯儲局不大可能會出手干預,除非債券等金融市場出現崩盤。

對此,聯儲局主席包維爾週三出席芝加哥一個經濟會議時重申,特朗普政府實施的關稅,「其規模以及對經濟造成的影響都遠比預期為大,當中包括帶來更高的通脹和經濟增長減慢」。

他又說,通脹有可能是暫時性,但也有可能是更為持續性,聯儲局有19名成員的「利率決策委員會」,大部份官員在議息紀錄文件中,也表達關注這一點。

現時大部份數據顯示,經濟仍然堅實、招聘良好、3月份的通脹也降溫,但消費者和商業對經濟前景的信心就急跌,令人擔心消費開支和商業投資可能會減弱,因此聯儲局主席認為,要有耐心觀察當前的數據,然後決定利率政策的走勢。

包維爾說:「特朗普政府正實施重大政策改變,在四個特定領域,貿易、移民、財政政策和規管,這些政策仍然變化中,其對經濟的影響仍然高度不確定,我們將繼續更新我們的評估,至今宣布的關稅增幅遠比預期為大,同樣可能是對的就是對經濟帶來的影響,包括更高的通脹和經濟增長減慢。」

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。