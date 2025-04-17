【灣區新聞】奧克蘭特別選舉初步點票結果出爐 增加銷售稅提案獲超過六成贊成票

【KTSF 黃穎文報導】

東灣奧克蘭（屋崙）特別選舉初步點票結果出爐，兩名熱門市長候選人票數接近，第二區市議員候選人王夏琳得票過半數，增加銷售稅的提案獲超過六成贊成票。

奧克蘭特別選舉週二結束，Alameda縣選務處點算了約49000票，初步點票結果顯示，市長選舉選情激烈，9名參選人中，沒有人取得過半數的第一選擇票，在優先選擇投票制之下，第九輪結果，兩大熱門人選LorenTaylor獲得約二萬四千票，得票率51%，BarbaraLee獲得二萬三千票，兩人得票相差1118票。

至於第二區市議員選舉第五輪結果顯示，得票最多的王夏琳（Charlene Wang），比排行第二的Kara Murray-Badal多近一倍的票數，王夏琳取得約3700票，得票率約66%，Murray-Badal則獲得1900票，得票率34%。

最後是A提案，關於銷售稅由目前10.25%提高至10.75%，現時獲大比數64%選民支持。

Alameda縣選務處將會在星期五公佈更新的選舉結果。

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