【灣區新聞】奧克蘭特別選舉初步點票結果出爐 增加銷售稅提案獲超過六成贊成票

【KTSF 黃穎文報導】

東灣奧克蘭(屋崙)特別選舉初步點票結果出爐,兩名熱門市長候選人票數接近,第二區市議員候選人王夏琳得票過半數,增加銷售稅的提案獲超過六成贊成票。

奧克蘭特別選舉週二結束,Alameda縣選務處點算了約49000票,初步點票結果顯示,市長選舉選情激烈,9名參選人中,沒有人取得過半數的第一選擇票,在優先選擇投票制之下,第九輪結果,兩大熱門人選LorenTaylor獲得約二萬四千票,得票率51%,BarbaraLee獲得二萬三千票,兩人得票相差1118票。

至於第二區市議員選舉第五輪結果顯示,得票最多的王夏琳(Charlene Wang),比排行第二的Kara Murray-Badal多近一倍的票數,王夏琳取得約3700票,得票率約66%,Murray-Badal則獲得1900票,得票率34%。

最後是A提案,關於銷售稅由目前10.25%提高至10.75%,現時獲大比數64%選民支持。

Alameda縣選務處將會在星期五公佈更新的選舉結果。

