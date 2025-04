【加州新聞】州長紐森宣布起訴特朗普政府在沒國會同意下執行關稅政策（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

加州州長紐森和司法部長Rob Bonta週三宣布起訴特朗普政府,不得在沒有獲得國會的同意下,執行對進口貨品徵收關稅。

州長紐森和司法部長Rob Bonta週三在中谷一間農場宣布起訴特朗普政府,不得使用職權對進口貨品增收關稅。

訴訟指,特朗普沒有權利引用經濟緊急權力法,來對進口貨品加徵關稅,而這些關稅一旦執行,會立即傷害到加州、消費者和商業,和全國的製造業與農業。

在特朗普宣布對進口貨品的新關稅政策後,股市受到重挫,特朗普於是宣布延後90天實行,除了對中國的145%關稅。

訴訟指出關稅對經濟環境造成的混亂,已經嚴重傷害到加州經濟。

Bonta說:「特朗普自稱是一個優秀的商人,但是特朗普的關稅,確實會對商業造成傷害。」

紐森說:「關稅造成的衝擊,已經促使我調整在5月會提交的州府預算,最主要的調整將反映對加州經濟前景的下調。」

紐森指,加州立法分析辦公室,在1月的報告指出,州府預算在多年出現赤字之後,今年有望取得平衡,但是關稅政策將損害加州經濟導致預算出現赤字,特別是加州的稅務政策,非常依賴收入最高的居民,而他們的收入會隨著股市波動,進而會影響州府提供的公共服務,例如學校、公路等。

紐森也指出,加州已經面對房屋短缺的問題,還有洛杉磯山火的重建工作,關稅將導致建築材料更加昂貴,紐森更鼓勵人們查看他們的退休賬戶,尤其是持有Nvidia輝達股票的人,在特朗普宣布關稅政策之後受到的衝擊。

白宮發言人Kush Desai則批評加州的訴訟,表示紐森不顧加州的犯罪、無家可歸和可負擔問題,卻要阻撓特朗普旨在減低貿易赤字的工作。

