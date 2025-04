【全國新聞】司法部長指誤送到薩爾瓦多監獄的男子是黑幫分子 不可能再居住在美國

【KTSF 張擎鳳報導】

聯邦司法部長表示,特朗普政府堅信,誤送到薩爾瓦多監獄的馬里蘭州男子是黑幫分子,因此他不可能再居住在美國,而馬里蘭州的一名參議員週三到訪到薩爾瓦多,同當地官員探討這宗事件。

早前特朗普政府承認出現了行政錯誤,將持有綠卡的馬里蘭州男子Kilmar Abrego Garcia送去關押重犯的薩爾瓦多監獄,所以一名聯邦地區法官下令要求特朗普政府將Abrego Garcia送回美國馬里蘭州。

對此,特朗普政府提出上訴,案件到達最高法院,該機構亦下令特朗普政府必須想辦法將Abrego Garcia送回馬里蘭州。

週三聯邦司法部長Pam Bondi表示,美國移民及海關執法局(ICE)確認Abrego Garcia是MS13黑幫份子,不應該有合法居留在美國的權利,因此他被驅逐出境。

Bondi說:「所以他不會回到我們的國家,總統布克爾說不會送他回美國,故事到此結束,如果他想送Abrego Garcia回美國,我們會安排他坐飛機回來,但他根本不可能留在美國,絕對不可能。」

而馬里蘭州的一名民主黨參議員Chris Van Hollen,為了Abrego Garcia的案件到訪薩爾瓦多,他表示:「這是一個不可持續,且不公平的時刻。」

Van Hollen亦提議副總統Vance與他同行,一齊到薩爾瓦多,但遭到拒絕,不過Van Hollen表示:「我可能是第一位就此問題到訪薩爾瓦多的美國參議員,但還會有更多人到訪,還會有更多的國會議員前來。」

