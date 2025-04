【KTSF】

佛羅里達州州立大學週四發生槍擊案,造成兩死6傷,一名疑犯被捕,疑犯因為拒絕聽從警方指示,被在場的警員槍傷。

Tallahassee Memorial HealthCare醫院透露,至少有6人受傷送院。

事發的佛羅里達州州立大學位於Tallahassee,距離州府大廈僅數分鐘車程,約有44,300學生就讀。

