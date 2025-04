【全國新聞】緬因州允許跨性別女性參加女性運動比賽 面臨司法部起訴

【KTSF 周正鈞報導】

特朗普政府與緬因州之間,就允許跨性別女性,即出生時生理為男性者,參加女性運動隊的法律爭議出現新進展。

3月聯邦教育部裁定,緬因州教育局違反了《第九章修正案》(Title IX),原因是允許跨性別女性,即出生時生理為男性者,參加女性運動隊,聯邦政府因此威脅若,緬因州不遵守命令,將扣留其聯邦教育資金。

而在本週三,聯邦司法部長Pam Bondi表示,司法部正採取進一步行動。

Bondi說:「今天司法部宣布對緬因州教育局提起民事訴訟,緬因州未能保護女性在女性運動中的權益,這很基本,這是對女性的歧視,也違反了《第九章修正案》,當女性在運動場上受到歧視時,司法部不會袖手旁觀,這不只是運動的問題,也涉及這些年輕女性的人身安全。」

緬因州官員先前已對白宮提起訴訟,試圖阻止聯邦政府凍結聯邦資金。

緬因州州長Janet Mills也對相關訴訟做出反擊,向特朗普直言:「法院見。」

