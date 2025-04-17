【全國新聞】緬因州允許跨性別女性參加女性運動比賽 面臨司法部起訴

【KTSF 周正鈞報導】

特朗普政府與緬因州之間，就允許跨性別女性，即出生時生理為男性者，參加女性運動隊的法律爭議出現新進展。

3月聯邦教育部裁定，緬因州教育局違反了《第九章修正案》（Title IX），原因是允許跨性別女性，即出生時生理為男性者，參加女性運動隊，聯邦政府因此威脅若，緬因州不遵守命令，將扣留其聯邦教育資金。

而在本週三，聯邦司法部長Pam Bondi表示，司法部正採取進一步行動。

Bondi說：「今天司法部宣布對緬因州教育局提起民事訴訟，緬因州未能保護女性在女性運動中的權益，這很基本，這是對女性的歧視，也違反了《第九章修正案》，當女性在運動場上受到歧視時，司法部不會袖手旁觀，這不只是運動的問題，也涉及這些年輕女性的人身安全。」

緬因州官員先前已對白宮提起訴訟，試圖阻止聯邦政府凍結聯邦資金。

緬因州州長Janet Mills也對相關訴訟做出反擊，向特朗普直言：「法院見。」

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