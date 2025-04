【全國新聞】特朗普稱希望將某些有暴力犯罪的美國公民驅逐至薩爾瓦多監獄（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

總統特朗普週一表示,他希望將部分有暴力犯罪的美國公民驅逐至薩爾瓦多監獄,這一提議震驚了民權倡導者,並被許多法律學者視為違憲。

特朗普在薩爾瓦多總統訪問白宮期間告訴記者:「我們始終必須遵守法律,但我們也有一些本土罪犯,他們把人推入地鐵,當老太太不注意時,用棒球棒擊打她們的後腦勺,他們是十足的惡魔。我想把他們送出美國。現在我們正在研究法律,司法部長Pam正在研究,如果我們能做到這一點,那就太好了,我說的是暴力的人,我說的是真正壞的人。」

路透社報導,特朗普的這個言論發出了明確信號,表明他正在認真考慮驅逐已入籍美國公民,和在美國出生的公民。

特朗普也表示,只有他的政府判定這個做法是合法的,他才會執行。

對此,邊境執行任務主管Tom Homan表示不知情。

Homan說:「今天早上有人跟我提過這件事,我還沒有和總統談過,我昨天剛回來,所以我還沒有聽過那次談話,不知道談話的內容是什麼,為什麼這麼說,所以在我直接與總統交談之前,我不會對此發表評論。」

美國法律要求政府不得以任何理由強行將公民驅逐出境,但在極少數情況下,如果外國出生的公民,犯有恐怖主義或叛國罪,或被發現在入籍過程中謊報背景,他們可能會被剝奪公民身份,並被驅逐出境。

特朗普政府已將數百名被控有犯罪背景的移民,送往薩爾瓦多一個臭名昭著的大型監獄,而這個做法仍然存在法律爭議,美國向薩爾瓦多支付600萬美元,以拘留這些移民。

